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Умерла кинокритик и культуролог Майя Туровская

6 марта
2019 год

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6 марта 2019
В возрасте 94 лет скончалась кинокритик, театровед, культуролог и сценарист Майя Туровская, сообщила на своей странице в Facebook главный редактор журнала «Сеанс» Любовь Аркус.

Умерла кинокритик и культуролог Майя Туровская
фото: Телеканал "Россия - Культура"

Майя Туровская окончила филологический факультет МГУ, а затем театроведческий факультет ГИТИСа, где училась у Абрама Эфроса. Публиковалась в журналах «Театр», «Советский экран», «Искусство кино», «Киноведческие записки» и других изданиях, работала ведущим научным сотрудником НИИ теории, истории кино. Была автором ретроспективы «Кино тоталитарной эпохи» на Московском международном кинофестивале в 1989 году.

На ее счету монографии, посвященные истории театра и кинематографа, книги об Ольге Книппер-Чеховой, Бертольте Брехте, Андрее Тарковском. Также Туровская была соавтором сценария фильма «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма.
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