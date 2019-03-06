Умерла кинокритик и культуролог Майя Туровская

В возрасте 94 лет скончалась кинокритик, театровед, культуролог и сценарист Майя Туровская, сообщила на своей странице в Facebook главный редактор журнала «Сеанс» Любовь Аркус.
фото: Телеканал "Россия - Культура"
Майя Туровская окончила филологический факультет МГУ, а затем театроведческий факультет ГИТИСа, где училась у Абрама Эфроса. Публиковалась в журналах «Театр», «Советский экран», «Искусство кино», «Киноведческие записки» и других изданиях, работала ведущим научным сотрудником НИИ теории, истории кино. Была автором ретроспективы «Кино тоталитарной эпохи» на Московском международном кинофестивале в 1989 году.