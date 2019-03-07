Роман Маркеса «Сто лет одиночества» впервые экранизируют

Стриминг-сервис Netflix приобрел права на экранизацию романа Габриэля Гарсиа Маркеса
«Сто лет одиночества
», это будет первый опыт экранизации произведения, опубликованного в 1967 году, сообщает Variety
.
Исполнительными продюсерами сериала выступят сыновья Маркеса – Гонсало Гарсиа Барча
и Родриго Гарсиа
. По словам последнего, отец долгое время не хотел продавать права на экранизацию, так как считал, что передать весь роман в полнометражном фильме невозможно, а также опасался, что кинопроизведение может быть снято на другом языке. В Netflix, доказавшем свою работу качественными сериалами, братья не сомневаются.
Пока известно лишь, что «Сто лет одиночества» будут сниматься на испанском языке, основные съемки пройдут в Колумбии.