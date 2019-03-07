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Роман Маркеса «Сто лет одиночества» впервые экранизируют

7 марта
2019 год

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7 марта 2019
Стриминг-сервис Netflix приобрел права на экранизацию романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества», это будет первый опыт экранизации произведения, опубликованного в 1967 году, сообщает Variety.

Роман Маркеса «Сто лет одиночества» впервые экранизируют

Исполнительными продюсерами сериала выступят сыновья Маркеса – Гонсало Гарсиа Барча и Родриго Гарсиа. По словам последнего, отец долгое время не хотел продавать права на экранизацию, так как считал, что передать весь роман в полнометражном фильме невозможно, а также опасался, что кинопроизведение может быть снято на другом языке. В Netflix, доказавшем свою работу качественными сериалами, братья не сомневаются.

Пока известно лишь, что «Сто лет одиночества» будут сниматься на испанском языке, основные съемки пройдут в Колумбии.
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