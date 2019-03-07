Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Старый пёс в новой шкуре в трейлере фильма «Собачья жизнь 2»

7 марта
2019 год

Новости кино >>
7 марта 2019
Кино-театр.ру представляет трейлер ленты «Собачья жизнь 2», сиквела фильма Лассе Хальстрёма 2017 года. В основу картины лег роман Брюса Кэмерона.


По сюжету старый пёс Бейли прожил несколько жизней, прежде чем воссоединиться со своим первым хозяином. Но на этом цепь его перерождений не оборвалась. Он возвращается в теле щенка, получает кличку Молли и выполняет новую миссию – принести счастье проблемной девочке-подростку СиДжей.

Старый пёс в новой шкуре в трейлере фильма «Собачья жизнь 2»

Главные роли в фильме исполнили Бетти Джилпин («Хорошая жена»), Мардж Хельгенбергер («Кто Вы, мистер Брукс?»), Кэтрин Прескотт («Царство»), Арлин Дункан («Романовы»), Деннис Куэйд («Послезавтра») и Кеннет Ли («Начни сначала»). Пса, как и в предыдущей части, озвучил Джош Гэд. Режиссером выступил Гэйл Манкузо («Город Хищниц»), а оператором - Роджер Стофферс («Тайна дома с часами»).

В российский прокат «Собачья жизнь 2» выйдет 29 августа 2019 года.
версия для печати
Ссылки по теме
Стартовали съемки сиквела «Собачьей жизни»
«Собачью жизнь» обвинили в жестокости к животным
«Собачья жизнь»: Не все псы попадают в рай
Поиск по меткам
Детское кино / ДетиживотныесиквелТрейлер
персоны
Джош ГэдДеннис КуэйдРоджер СтофферсМардж (Марг) Хелгенбергер
фильмы
Путешествие собакиСобачья жизнь

фотографии >>
Старый пёс в новой шкуре в трейлере фильма «Собачья жизнь 2» фотографии
Старый пёс в новой шкуре в трейлере фильма «Собачья жизнь 2» фотографии
Старый пёс в новой шкуре в трейлере фильма «Собачья жизнь 2» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Игорь Бершадский
5 марта скончался украинский каскадёр Игорь Бершадский.
Майя Иосифовна Туровская
4 марта скончалась театровед, сценарист Майя Иосифовна Туровская.
Сергей Романюк
3 марта ушёл из жизни актёр Сергей Романюк.
Елена Дединская
2 марта ушла из жизни композитор Елена Дединская.
Василий Портяк
2 марта скончался сценарист Василий Портяк.

День рождения >>

Владлен Бирюков
Ирина Горячева
Сергей Губанов
Денис Кириллов
Андрей Миронов
Иван Новосельцев
Лилия Разакова
Андрей Рогожин
Яков Шамшин
Рэйчел Вайс
Ева Голубова
Брайан Крэнстон
Анна Маньяни
Хайнц Рюман
Дженна Фишер
Джон Хёрд
все родившиеся 7 марта >>

Афиша кино >>

Чужой
научная фантастика, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, США, 1979
Ван Гоги
драма
Латвия, Россия, 2018
Гурвинек. Волшебная игра
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Чехия, Бельгия, Россия, 2017
Вокс Люкс
биография, драма, музыкальный фильм
США, 2018
Гости
мистика, фильм ужасов
Россия, 2019
Здесь была Бритт-Мари
драма, экранизация
Швеция, 2019
Капитан Марвел
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
США, 2019
Королевский корги
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Бельгия, 2019
Лови момент
комедия, мелодрама
Россия, 2019
Родители лёгкого поведения
комедия
США, 2018
Сделано в Италии
драма, комедия
Италия, 2018
Тень
боевик
Гонконг, Китай, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен