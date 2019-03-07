Старый пёс в новой шкуре в трейлере фильма «Собачья жизнь 2»

Кино-театр.ру представляет трейлер ленты «Собачья жизнь 2»
, сиквела фильма Лассе Хальстрёма
2017 года. В основу картины лег роман Брюса Кэмерона
.
По сюжету старый пёс Бейли прожил несколько жизней, прежде чем воссоединиться со своим первым хозяином. Но на этом цепь его перерождений не оборвалась. Он возвращается в теле щенка, получает кличку Молли и выполняет новую миссию – принести счастье проблемной девочке-подростку СиДжей.
Главные роли в фильме исполнили Бетти Джилпин
(«Хорошая жена»
), Мардж Хельгенбергер
(«Кто Вы, мистер Брукс?»
), Кэтрин Прескотт
(«Царство»
), Арлин Дункан
(«Романовы»
), Деннис Куэйд
(«Послезавтра»
) и Кеннет Ли
(«Начни сначала»
). Пса, как и в предыдущей части, озвучил Джош Гэд
. Режиссером выступил Гэйл Манкузо
(«Город Хищниц»
), а оператором - Роджер Стофферс
(«Тайна дома с часами»
).
В российский прокат «Собачья жизнь 2»
выйдет 29 августа 2019 года.