Александр Устюгов вернется в родной город

В Москве стартовали съёмки остросюжетного сериала «Рикошет», производства «Киностудии КИТ» (входит в ГПМ КИТ в составе медиа-холдинга «Газпром-медиа») по заказу телеканала НТВ. Главную роль в сериале исполнит Александр Устюгов, также в проекте участвуют Екатерина Волкова, Петр Рыков, Ингрид Олеринская, сообщает пресс-служба «Киностудии КИТ».
фото: Пресс-служба "Киностудии КИТ"
Герой Устюгова – Денис – спустя 20 лет возвращается в родной город Анинск с новым именем, с новым лицом, с новыми документами, чтобы достойно похоронить своих родителей. Однако он сразу оказывается в центре криминальных событий городка, погрязшего в преступности. Денис понимает, что ошибок прошлого уже не исправить, но в его силах попытаться изменить кое-что в настоящем. Он остается, чтобы защитить сестру Нику от угрожающей ей опасности. А заодно и разобраться с разгулявшейся преступностью.
«Мне интересен главный герой, которого будет играть Александр Устюгов, прежде всего тем, что он не положительный вовсе. В его шкафу хватает скелетов, он совершал в своей жизни страшные вещи, за которые ему придется расплачиваться. Он – один из тех киногероев, про которых можно сказать – «Ромео должен умереть и никак иначе». Рано или поздно ему непременно придется отвечать за все ошибки прошлого, а пока этого еще не произошло… у него есть шанс, что-то исправить в настоящем», – отмечает режиссер сериала Денис Карышев.