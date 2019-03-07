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Скандальный фильм «Покидая Неверленд» покажут на Первом канале

7 марта
2019 год

Новости кино >>
7 марта 2019
Документальный фильм «Покидая Неверленд», рассказывающий о Уэйде Робсоне и Джеймсе Сейфчаке, которые утверждают, что будучи детьми подверглись сексуальному насилию со стороны Майкла Джексона, покажут на Первом канале в ночь с 15 на 16 марта, сообщается на сайте телеканала.

Скандальный фильм «Покидая Неверленд» покажут на Первом канале
фото: Первый канал

Картина посмотроена на интервью с Сайфчаком, которому сейчас 37 лет, и Робсоном, которому 41, их матерями, женами и близкими. В 1986 году 8-летний Джеймс из Калифорнии был приглашен для участия в съемках рекламного ролика для Pepsi, где также был занят Майкл Джексон. Очень скоро Джексон стал «лучшим другом» семьи мальчика. В 1987 году 5-летний Уэйд Робсон из австралийского Брисбена как победитель детского танцевального конкурса удостоился приглашения за кулисы шоу Джексона, а в 1990 году Джексон пригласил всю семью Уэйда погостить к себе в Штаты. Джексон входил в доверие членов этих двух семей примерно одинаково – был вежлив, но настойчив, стал самым близким другом, советчиком и доверенным лицом мальчиков, демонстрируя свое расположение к ним и исподволь способствуя тому, что дети все больше отдалялись от своих родных.

Многие из самых ярких воспоминаний детства были связаны у Сейфчака и Робсона с их поездками на ранчо Неверленд, расположенное севернее Санта-Барбары. Оба говорят, что то было место, где исполнялись детские мечты – нескончаемые игры, развлечения, экзотические животные и сладости. Вскоре эти визиты стали захватывать и ночевки, при этом Джексон спал в спальне со своими юными гостями, отдельно от их родителей. Сексуальные контакты начались именно во время этих поначалу казавшихся невинными ночевок. Робсону было 7 лет, когда его впервые подвергли насилию, а Сейфчаку – 10.

В 1991 году по совету Джексона мать Робсона перевезла сына и дочь Шанталь в Лос-Анжелес, что разделило семью – отец и старший брат, а также бабушка Робсона остались в Австралии. В фильме родные Робсона рассказывают о том, как по мере сближения с Джексоном мальчик все больше отдалялся от них. С самого начала Джексон настаивал на том, чтобы Робсон и Сейфчак хранили в тайне их отношения с ним. Робсон вспоминает, что верил Джексону, когда тот говорил, что «они оба отправятся в тюрьму до конца своих дней», если кто-то узнает.

В 1990-х, когда другие обвиняли Джексона в сексуальном насилии, певец призвал Сейфчака и Робсона выступить в его защиту, что они и делали, категорически и публично отрицая, что Джексон вел себя с ними неподобающим образом.

Робсон стал одним из самых успешных молодых хореографов своего поколения, Сейфчак – режиссером и рок-музыкантом. Оба со временем обзавелись собственными семьями и стали отцами сыновей. Наблюдая за тем, как росли их дети, они одновременно чувствовали растущую в душе бурю эмоций, внезапно обнаружив, что спустя десятилетия вынуждены переживать отзвуки сексуального насилия, которому подвергались в детстве. Пребывая в эмоциональном кризисе, оба в итоге нашли выход в том, чтобы рассказать правду своим родным, а затем приняли решение рассказать свои истории публично.

Премьера фильма, созданного британским телеканалом Channel 4 и американской телекомпанией HBO, прошла на фестивале «Сандэнс». Там Робсон и Сейфчак рассказали, что получали угрозы от фанатов Джексона.
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Неигровое/Документальное кино
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