Актер сериала «Викинги» Мо Данфорд посетит фестиваль ирландского кино

Ирландский актер Мо Данфорд, известный широкому кругу зрителей по сериалам «Викинги» и «Игра престолов» станет гостем XII Фестиваля ирландского кино, сообщает пресс-служба смотра.
фото: "Викинги"
Он представит фильм открытия фестиваля – ирландский кассовый хит «Черный 47-й», в котором сыграл одну из главных ролей. Также на фестивале Мо Данфорд представит фильм «Харт-Металл» режиссера Хью О'Конора, одного из авторов комедийного хита «Мальчишник по-ирландски», триллер режиссеров Энди и Райана Тохиллов «Раскопки», который входил в конкурсную программу кинофестиваля в Торонто, а также фильм Фрэнка Берри «Майкл внутри».
Фестиваль ирландского кино впервые пройдет в трех российских городах. В Москве с 13 по 24 марта в киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «КАРО.Арт», в Санкт-Петербурге с 15 по 17 марта и в Казани с 22 по 24 марта.