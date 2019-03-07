«Королевский корги» проиграл «Гурвинеку»

Борьба двух анимационных релизов – «Королевский корги
» от компании «Вольга» и «Гурвинек. Волшебная игра
» от MVK – закончилась победой последнего.
«Ситуация складывается таким образом, что в понедельник мы, видимо, все-таки будем вынуждены повторно подать документы на ближайшую предложенную Министерством культуры РФ возможную дату начала показа фильма – 21 марта
», – отмечается в письме компании «Вольга», опубликованном на портале для профессионалов кинобизнеса Cinemaplex
.
В начале марта стало известно
, что мультфильм «Королевский корги», который должен был выйти на экраны 7 марта, не получил прокатное удостоверение на эту дату. По словам главы департамента кинематографии Минкультуры Ольги Любимовой, соответствующее письмо было отправлено компании «Вольга» 28 февраля, там же были предложены альтернативные даты – 21 марта или 4 апреля.
По информации СМИ, поводом для переноса релиза «Королевского корги» стал мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра», снятый в копродукии России, Чехии и Бельгии. Согласно постановлению правительства от 27 февраля 2016 года, власти имеют право отказать в прокате иностранному фильму, если на те же даты запланирован выпуск аналогичного проекта российского производства. Ситуация осложнялась тем, что, по словам главы Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина, «Гурвинек» еще с 10 мая 2018-го имел прокатное удостоверение, однако на дату 9 августа 2018-го, в которую и планировалось выпускать мультфильм изначально. Ассоциация же выступила с заявлением о том, что в случае невыпуска 7 марта «Королевского корги» частные кинотеатры не станут показывать и мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра».
Компания MVK в свою очередь в открытом письме Ассоциации действительно признала, что 10 мая 2018 года получила прокатное удостоверение на мультфильм – с датой выхода 29 ноября 2018 года, на которую затем «переехал диснеевский «Щелкунчик
». Тогда же компания решила выпустить «Гурвинека» 7 марта 2019-го, о чем сообщила специализированным изданиям. Согласно письму MVK, «Королевский корги» встал на дату 7 марта через неделю после них, а документы на получение прокатного удостоверения «Вольга» подала лишь 7 февраля 2019 года.
«Такая поздняя подача заявления, на наш взгляд, закрывала окно возможностей для урегулирования, возникающего на дате, конфликта, лишая Минкульт, продюсеров и прокатчиков оснований и какого-либо времени на манёвр: например – на приглашение сторон к диалогу на площадке ведомства», – отмечалось в письме MVK.
Вчера к диалогу призвал дистрибьюторов уже министр культуры Владимир Мединский. Видимо, итогом этого и стало письмо компании «Вольга». Так что «Королевского корги» придется подождать.