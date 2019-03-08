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Говорящий кот Павел Деревянко заводит дружбу с домовым Сергеем Чирковым

8 марта
2019 год

Новости кино >>
8 марта 2019
Кино-театр.ру представляет трейлер семейной фэнтези-комедии «Домовой» режиссера Евгения Бедарева («Тариф новогодний»).


По сюжету в одном очень-очень населённом городе стоит очень-очень необычный Дом. В этом очень-очень необычном Доме есть одна очень-очень странная квартира… В загадочную квартиру вселяются мама Вика с 8-летней дочерью Алиной и необычным котом. Прописавшийся здесь Домовой давно обиделся на род человеческий и готов творить любые козни новым хозяевам. Но всё меняется, когда самому Домовому бросает вызов злая колдунья…

«Главный герой - настоящий народный персонаж, - считает режиссер и соавтор сценария Евгений Бедарев. - Домового знает каждый зритель в нашей стране. Да, мы все в детстве читали русские сказки, спорили, кто из богатырей круче, или кто сильнее: Горыныч или Кощей Бессмертный. Но в Домового мы продолжаем верить, даже когда вырастаем. Сам знаю истории, когда люди переезжали в новую квартиру и ставили блюдечко с молоком в углу на кухне — задобрить. Поэтому, мне кажется, из всех фольклорных персонажей Домовой больше многих заслуживает внимания».

Главную роль в фильме исполнил молодой актер Сергей Чирков («Как я стал русским»). Компанию ему составили Екатерина Гусева в роли мамы и Павел Деревянко, озвучивший Кота — единственного персонажа, способного укротить непростой нрав Домового. С помощью технологий CG усатому герою достался не только голос Павла, но и его мимика, которая была наложена на четырех артистов Театра кошек Юрия Куклачёва.

Говорящий кот Павел Деревянко заводит дружбу с домовым Сергеем Чирковым

Остальные роли сыграли Юлия Сулес, Ольга Остроумова-Гутшмидт, Саша Политик, Татьяна Орлова, Сергей Рубеко, Дмитрий Белоцерковский, Дмитрий Бедарев, Сергей Русскин и Михаил Беспалов.

Над графикой в картине работала та же команда, которая принимала участие в создании «Экипажа», «Викинга» и «Метро». «Мы хотели перенести сказочный мир, в котором живут домовые, на большой экран. Для этого в картине используется больше 2000 кадров компьютерной графики. Это сопоставимо с большими популярными голливудскими проектами», — рассказал продюсер Андрей Шишканов.

В российском прокате «Домовой» появится 11 апреля 2019 года.
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Говорящий кот Павел Деревянко заводит дружбу с домовым Сергеем Чирковым фотографии
Говорящий кот Павел Деревянко заводит дружбу с домовым Сергеем Чирковым фотографии
Говорящий кот Павел Деревянко заводит дружбу с домовым Сергеем Чирковым фотографии
Говорящий кот Павел Деревянко заводит дружбу с домовым Сергеем Чирковым фотографии
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