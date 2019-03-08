Говорящий кот Павел Деревянко заводит дружбу с домовым Сергеем Чирковым

Кино-театр.ру представляет трейлер семейной фэнтези-комедии «Домовой»
режиссера Евгения Бедарева
(«Тариф новогодний»
).
По сюжету в одном очень-очень населённом городе стоит очень-очень необычный Дом. В этом очень-очень необычном Доме есть одна очень-очень странная квартира… В загадочную квартиру вселяются мама Вика с 8-летней дочерью Алиной и необычным котом. Прописавшийся здесь Домовой давно обиделся на род человеческий и готов творить любые козни новым хозяевам. Но всё меняется, когда самому Домовому бросает вызов злая колдунья…
«Главный герой - настоящий народный персонаж
, - считает режиссер и соавтор сценария Евгений Бедарев. - Домового знает каждый зритель в нашей стране. Да, мы все в детстве читали русские сказки, спорили, кто из богатырей круче, или кто сильнее: Горыныч или Кощей Бессмертный. Но в Домового мы продолжаем верить, даже когда вырастаем. Сам знаю истории, когда люди переезжали в новую квартиру и ставили блюдечко с молоком в углу на кухне — задобрить. Поэтому, мне кажется, из всех фольклорных персонажей Домовой больше многих заслуживает внимания
».
Главную роль в фильме исполнил молодой актер Сергей Чирков
(«Как я стал русским»
). Компанию ему составили Екатерина Гусева
в роли мамы и Павел Деревянко
, озвучивший Кота — единственного персонажа, способного укротить непростой нрав Домового. С помощью технологий CG усатому герою достался не только голос Павла, но и его мимика, которая была наложена на четырех артистов Театра кошек Юрия Куклачёва
.
Остальные роли сыграли Юлия Сулес
, Ольга Остроумова-Гутшмидт
, Саша Политик
, Татьяна Орлова
, Сергей Рубеко
, Дмитрий Белоцерковский
, Дмитрий Бедарев
, Сергей Русскин
и Михаил Беспалов
.
Над графикой в картине работала та же команда, которая принимала участие в создании «Экипажа»
, «Викинга»
и «Метро»
. «Мы хотели перенести сказочный мир, в котором живут домовые, на большой экран. Для этого в картине используется больше 2000 кадров компьютерной графики. Это сопоставимо с большими популярными голливудскими проектами
», — рассказал продюсер Андрей Шишканов
.
В российском прокате «Домовой»
появится 11 апреля 2019 года.