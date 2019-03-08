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«Малефисента: Владычица тьмы» выйдет в прокат уже в этом году

8 марта
2019 год

Новости кино >>
8 марта 2019
Сиквел «Малефисенты», получивший название «Малефисента: Владычица тьмы», выйдет на широкие экраны в России и СНГ 17 октября текущего года, сообщает пресс-служба российского отделения компании Disney.

В США прокат фильма, чей релиз ранее был запланирован на 29 мая 2020-го, стартует на день позже, 18 октября, уточняет Deadline.

«Малефисента: Владычица тьмы» выйдет в прокат уже в этом году
фото: Disney

Действие картины развернётся через несколько лет после финала первой части, в котором злодейка в исполнении Анджелины Джоли наложила злые чары на малышку принцессу Аврору (Эль Фаннинг). Сюжет продолжения продолжает изучать сложную взаимосвязь между тёмной феей и будущей королевой. Зрители узнают о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса и магических существ, которые в нём обитают.

В новой ленте также сыграют Мишель Пфайффер (Королева Ингрит), Чиветел Эджиофор, Харрис Дикинсон (Принц Филипп), Сэм Райли (Диаваль), Имелда Стонтон (фея Нотграсс), Джуно Темпл (фея Фислвит), Лесли Мэнвилл (фея Флитл) и другие актёры. Режиссёрское кресло фильма по сценарию Линды Вулвертон, Михи Фицерман-Блу и Ноя Харпстера занял Хоаким Роннинг, а продюсерами выступили Джо Рот и Джоли.
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