«Малефисента: Владычица тьмы» выйдет в прокат уже в этом году

В США прокат фильма, чей релиз ранее был запланирован на 29 мая 2020-го, стартует на день позже, 18 октября, уточняет Deadline.
фото: Disney
Действие картины развернётся через несколько лет после финала первой части, в котором злодейка в исполнении Анджелины Джоли наложила злые чары на малышку принцессу Аврору (Эль Фаннинг). Сюжет продолжения продолжает изучать сложную взаимосвязь между тёмной феей и будущей королевой. Зрители узнают о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса и магических существ, которые в нём обитают.