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Мисс Марпл вновь попадёт на малый экран

8 марта
2019 год

Новости кино >>
8 марта 2019
Про мисс Марпл снимут новый сериал. За разработку новой телевизионной адаптации популярных детективов Агаты Кристи отвечают компании Made Up Stories, Agatha Christie Ltd и Endeavor Content, уточняет издание The Hollywood Reporter.

Одним из создателей будущего телешоу числится продюсер «Большой маленькой лжи» Бруна Папандреа. Компанию ему составят продюсеры Джеймс Причард («Убийство в "Восточном экспрессе"») и Баси Акпабио («Убийства по алфавиту»).


«Я просто рад объединить усилия с Джеймсом Причардом и Agatha Christie Ltd, чтобы вновь представить миру гениальную мисс Марпл. Агата Кристи — настоящая литературная легенда, и её героиня Марпл — сложный персонаж, который отлично развлекает и вдохновляет. Это такая захватывающая возможность воплотить её приключения в жизнь», — заявил Папандреа.

Агата Кристи написала про мисс Марпл сборник рассказов «Тринадцать загадочных случаев» и 12 романов. Ранее старушку-детектива на большом и малом экране воплощали Маргарет Разерфорд, Анджела Лэнсбери, Ита Эвер, Хелен Хейз и Джоан Хиксон.
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