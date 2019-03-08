Мисс Марпл вновь попадёт на малый экран

Про мисс Марпл снимут новый сериал. За разработку новой телевизионной адаптации популярных детективов Агаты Кристи
отвечают компании Made Up Stories, Agatha Christie Ltd и Endeavor Content, уточняет издание The Hollywood Reporter
.
Одним из создателей будущего телешоу числится продюсер «Большой маленькой лжи» Бруна Папандреа
. Компанию ему составят продюсеры Джеймс Причард
(«Убийство в "Восточном экспрессе"»
) и Баси Акпабио
(«Убийства по алфавиту»
).
«Я просто рад объединить усилия с Джеймсом Причардом и Agatha Christie Ltd, чтобы вновь представить миру гениальную мисс Марпл. Агата Кристи — настоящая литературная легенда, и её героиня Марпл — сложный персонаж, который отлично развлекает и вдохновляет. Это такая захватывающая возможность воплотить её приключения в жизнь», —
заявил Папандреа.
Агата Кристи написала про мисс Марпл сборник рассказов «Тринадцать загадочных случаев»
и 12 романов. Ранее старушку-детектива на большом и малом экране воплощали Маргарет Разерфорд
, Анджела Лэнсбери
, Ита Эвер
, Хелен Хейз
и Джоан Хиксон
.