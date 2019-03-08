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Завершились съёмки мистического хоррора «Вдова»

8 марта
2019 год

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8 марта 2019
Завершились съёмки мистического хоррора под рабочим названием «Вдова», за чьё производство отвечают QS Films и «РК Медиа». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип», которая выпустит фильм в прокат зимой 2020 года.

По сюжету картины, основанной на реальных событиях, произошедших в Ленинградской области, во время учений в сумрачном лесу поисково-спасательный отряд получает сообщение о потерявшемся ребёнке. В процессе поисков спасатели сталкиваются со злом, которое обитает в лесу. По легендам это Хромая Вдова, которая погибла здесь давным-давно и с тех пор поджидает в тёмных чащах заблудившихся путников.

Завершились съёмки мистического хоррора «Вдова»
фото: Пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

Основной локацией для съёмок стали мистические болотистые леса Ленинградской области. Съёмочная группа несколько месяцев провела вдали от цивилизации. Промозглая осень: северный ветер, холод и дождь — это лишь малая часть того, с чем каждый день приходилось иметь дело участникам экспедиции. Примечательно, что основной блок съёмок стартовал 14 октября 2018 года, в Покров день, когда по поверьям лес становится смертельно опасным. Большую часть персонажей сыграли реальные спасатели, которые в жизни практически ежедневно сталкиваются с проблемами своих героев и не понаслышке знают, как люди ведут себя в экстремальных ситуациях. В картине также заняты Виктория Потёмина, Анастасия Грибова, Маргарита Бычкова, Олег Чугунов и другие актёры.

По словам генерального продюсера Святослава Подгаевского, «идея фильма о спасателях-волонтёрах, отправляющихся на поиски людей, принадлежит молодому и самобытному режиссёру Ивану Минину. Для нашей кинокомпании — это новый шаг в развитии жанра хоррор в России. Мы хотим сделать это кино максимально приближенным к реальности, почти документальным. Все жуткие события, происходящие на экране, будут показаны гиперреалистично. Не обойдётся и без мистики — традиционно в наших историях фигурирует монстр, однако, здесь он будет показан совершенно неожиданным образом и заставит зрителей столкнуться с самыми глубинными страхами».

Завершились съёмки мистического хоррора «Вдова»
фото: Пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

«Прежде всего я задавался вопросом: на что готов пойти каждый из нас ради спасения человеческой жизни? Исследование героики и серьёзное увлечение славянской мифологией побудили меня написать этот сценарий, снять это кино. В России мало жанровых фильмов о настоящих героях, а уж хорроров на подобную тему вообще не существует», — заявил режиссёр Иван Минин.

«Помимо оригинального сюжета, языческой мифологии, мрачной атмосферы северного леса и реалистичной манеры съёмки, меня в этой истории зацепили характеры двух главных героинь. Это девушки с совершенно разным менталитетом и противоположными нравственными установками. Именно из столкновения двух характеров рождается история, в которой самыми страшными монстрами оказываются самые близкие люди», — рассказал генеральный продюсер Иван Капитонов.
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