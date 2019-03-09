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5-й Международный фестиваль ДОКер покажет Россию с неба

9 марта
2019 год

Новости кино >>
9 марта 2019
5-й Международный фестиваль ДОКер покажет Россию с неба

5-й Международный фестиваль документального кино ДОКер пройдет с 3 по 8 апреля одновременно в 5-ти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Ярославле. Основная площадка фестиваля - московский Киноцентр «Октябрь».

ДОКер покажет 50 фильмов из 30 стран: три конкурса - полный метр, короткий метр и программа фильмов об IT-технологиях let IT doc, спецпоказы, программу для детей DOKer Kid’s и новую “психологическую” секцию неигровых фильмов «ДОК Терапия». Работы самые разные: от поэтического киноповествования до социальных блокбастеров, кинохроники и мокьюментари до арт-хауса и научно-популярного кино, от классики до экспериментальных нестандартных форм, от интимных фильмов-портретов до монументальных картин-путешествий. Среди них большинство - призеры и участники престижнейших киносмотров, таких как Каннский, Берлинский и Венецианский кинофестивали, «Санденс», IDFA и других.

Как обычно, в рамках фестиваля пройдет и индустриальная программа, включающая в себя мастер-классы и дискуссионные панели.

5-й Международный фестиваль ДОКер покажет Россию с неба
фото: пресс-служба ДОКер // Кадр из фильма "Россия с неба"

Организаторы фестиваля обнародовали часть кинопрограммы, по которой уже можно судить о том, насколько насыщенным будет смотр.

Фильм открытия фестиваля - мировая премьера грандиозной немецкой ленты «Россия с неба».

В течение 9 месяцев лучшие в мире аэро-кинооператоры снимали нашу страну с самых неожиданных ракурсов и географических точек. Получлась зрелищная работа, которую по размаху можно сравнить с эпохальным «Домом» Люка Бессона и Яна Артюса-Бертрана. За кадром «России с неба» звучит голос актера Виктора Сухорукова.


- «Лапу» Сезара Алехандро Джеймса и Хуана Пабло Поланко – колумбийский фильм, участник Сандэнса и Берлинале, страшная ритуальная сказка, наполненная необыкновенными образами и звуками, снятая посреди пустыни Гуахира, в пространстве, где смешан мир сновидений и реальности, мир ушедших и живых.

- «Машина доверия: страсти по блокчейну» голливудского актера, режиссёра и рэпера Алекса Уинтера - хедлайнер программы let IT doc.

- «Жизнь это вера» Сяо Хан - международная премьера хита китайского кинопроката, рассказывающая о непростых отношениях двух китайских семей, в которых парадоксальным образом сочетается изящный юмор и наполненные драматизмом жизненные коллизии.

- «Красивые вещи» Джорджио Ферреро и Федерико Биазина - итальянская документальная симфония на языке бескомпромиссного арта о потребительской одержимости человечества, впервые показанная на Венецианском Кинофестивале.

- «Остров» Ларса Остмана – дебютный фильм талантливого немецкого режиссера, тонкое и выразительное наблюдение за жизнью четырех сестер, выросших на прекрасном острове в океане, вдали от общества массового потребления и внешнего контроля. Повзрослевшие девочки собираются вместе, чтобы навестить своих родителей на острове их детства.

- «Ты спишь, братец Якоб?» Стефана Боана - австрийская автобиографическая драма, в котором герои пролходят замысловатый путь воспоминаний и поисков причин гибели их старшего брата.

- «Охотник за привидениями» австралийца Бена Лоуренса - захватывающий документальный триллер, герой которого работает в фирме, исследующей потусторонний мир. На наших глазах он расследует тайны своей семьи, и все кошмары обретают осязаемость.

- «Услышь мою песнь, сестра» - психодрама израильско-канадского режиссёра Данаи Элон о двух сестрах, одна из которых уходит в монастырь и прекращает все связи с семьёй, а вторая пытается её вернуть.

- «Кто тебя сделал?» - кино-путешествие в мир киборгов, секс-роботов и андроидов финского режиссёра Иирис Хармы, вызов традиционным ценностям и этике, призыв пересмотреть наши взгляды на будущее.

- «Народная республика желания» - китайская онлайн-драма, которую критики уже называют документальным «Чёрным зеркалом». Фильм рассказывает истории двух онлайн-звезд, которые родились и выросли в полной изоляции в китайской глуши, но добились славы и удачи в своей стране.

- «Хозяин оленей» Ксении Елян - единственный представитель России в главном конкурсе, картина, снятая в долганской общине, где живет один из последних коренных народов, продолжающих традиционную кочевую жизнь на крайнем севере Сибири. Мировая премьера фильма состоялась на Кинофестивале IDFA в Амстердаме.

5-й Международный фестиваль ДОКер покажет Россию с неба
фото: пресс-служба ДОКер // Кадр из фильма "Россия с неба"

В жюри основного конкурса:
режиссер Томас Бальмес (Франция),
оператор-постановщик игрового и документального кино Филипп Бабен дер Эрде (Германия)
продюсер телеканала СТС и кинокритик Никита Карцев (Россия)

Жюри конкурса короткого метра:
кинокритик, журналист и историк кино Туэ Стин Мюллер (Дания),
режиссер Клаудия Тоси (Италия),
режиссер и сценарист Иван И. Твердовский (Россия)

***

ДОКер - это единственный международный конкурсный фестиваль в России, специализирующийся исключительно на авторском документальном кинематографе, но без каких-либо тематических, эстетических, языковых, географических и любых других ограничений. ДОКер уникален еще и тем, что единственный отмечает призами отдельные профессии создателей документальных фильмов. В России документальное кино редко можно увидеть в прокате, поэтому ДОКер является некой альтернативой, которая несет важную культурную, просветительскую и образовательную функции, а также наследует традиции старейших авторитетных фестивалей Европы, таких как IDFA в Амстердаме, DOK Leipzig в Лейпциге, Cinema du Reel в Париже, Фестиваль документального кино в Йиглаве и других.

«ДОКер» — полностью независимый фестиваль, не получающий государственной финансовой помощи. Все финансовые расходы берут на себя организаторы фестиваля.

Официальный сайт фестиваля www.midff.com
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ДОКерНеигровое/Документальное кино
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5-й Международный фестиваль ДОКер покажет Россию с неба фотографии
5-й Международный фестиваль ДОКер покажет Россию с неба фотографии
5-й Международный фестиваль ДОКер покажет Россию с неба фотографии
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