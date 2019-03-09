Розамунд Пайк сыграет в новом триллере

Розамунд Пайк
получила главную роль в триллере «Меня это очень волнует»
(I Care A Lot), уверяет Deadline
.
Актрисе предстоит воплотить успешного законного опекуна Марлу Грейсон, умело использующую закон на благо себе и в ущерб своим клиентам. Всё изменилось, когда она находит казалось бы идеального нового клиента.
Фильм поставит по собственному сценарию Джей Блейксон
(«5-я волна»
). За производство отвечают компании Black Bear Pictures и Sugar November. Съёмки запланированы на июнь текущего года. Других подробностей о картине пока нет.