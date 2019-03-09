Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Розамунд Пайк сыграет в новом триллере

9 марта
2019 год

Новости кино >>
9 марта 2019
Розамунд Пайк получила главную роль в триллере «Меня это очень волнует» (I Care A Lot), уверяет Deadline.

Розамунд Пайк сыграет в новом триллере
фото: hk.asiatatler

Актрисе предстоит воплотить успешного законного опекуна Марлу Грейсон, умело использующую закон на благо себе и в ущерб своим клиентам. Всё изменилось, когда она находит казалось бы идеального нового клиента.

Фильм поставит по собственному сценарию Джей Блейксон («5-я волна»). За производство отвечают компании Black Bear Pictures и Sugar November. Съёмки запланированы на июнь текущего года. Других подробностей о картине пока нет.
версия для печати
Ссылки по теме
Розамунд Пайк станет «Женой банкира»
Розамунд Пайк в роли принцессы Ботсваны
Супруги Розамунд Пайк и Крис О'Дауд встретятся в баре
Поиск по меткам
Американское кинотриллер
персоны
Розамунд Пайк

фотографии >>
Розамунд Пайк сыграет в новом триллере фотографии
Розамунд Пайк сыграет в новом триллере фотографии
Розамунд Пайк сыграет в новом триллере фотографии
Розамунд Пайк сыграет в новом триллере фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Игорь Бершадский
5 марта скончался украинский каскадёр Игорь Бершадский.
Майя Иосифовна Туровская
4 марта скончалась театровед, сценарист Майя Иосифовна Туровская.

День рождения >>

Мария Баева
Михаил Волонтир
Лариса Голубкина
Леонид Кмит
Афанасий Кочетков
Иван Оганесян
Карина Разумовская
Никита Салопин
Валерий Трошин
Валентина Ушакова
Оскар Айзек
Марианна Баслер
Жюльет Бинош
Валери Лемерсье
Орнелла Мути
Линда Фиорентино
Рауль Хулиа
все родившиеся 9 марта >>

Афиша кино >>

Чужой
научная фантастика, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, США, 1979
Ван Гоги
драма
Латвия, Россия, 2018
Гурвинек. Волшебная игра
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Чехия, Бельгия, Россия, 2017
Вокс Люкс
биография, драма, музыкальный фильм
США, 2018
Гости
мистика, фильм ужасов
Россия, 2019
Капитан Марвел
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
США, 2019
Родители лёгкого поведения
комедия
США, 2018
Здесь была Бритт-Мари
драма, экранизация
Швеция, 2019
Лови момент
комедия, мелодрама
Россия, 2019
Сделано в Италии
драма, комедия
Италия, 2018
Тень
боевик
Гонконг, Китай, 2018
Частная война
биография, военный фильм, драма
Великобритания, США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен