Звезда кинокомикса «Капитан Марвел» Бри Ларсон исполнит главную роль в шпионском сериале для Apple, сообщает THR Телезрителям поведают о судьбе агента ЦРУ, продолжительное время работавшей под прикрытием. Основой для сюжета послужат её мемуары(Life Undercover: Coming of Age in the CIA). Ларсон сама спродюсирует телешоу, сценарий к которому напишет. Дата премьеры и другие подробности пока не сообщаются.