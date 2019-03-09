Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Эмма Уотсон, Андре Холланд и Рэйчел Вайс могут присоединиться к «Чёрной вдове»

9 марта
2019 год

Новости кино >>
9 марта 2019
Сольная картина про Чёрную вдову в исполнении Скарлетт Йоханссон обрастает маститым актёрским составом. Согласно порталу That Hashtag Show, к фильму могут присоединиться Эмма Уотсон, Андре Холланд, Рэйчел Вайс и Алек Болдуин.

Эмма Уотсон, Андре Холланд и Рэйчел Вайс могут присоединиться к «Чёрной вдове»

Уотсон проходит кастинг на вторую главную женскую роль, описываемую как женский вариант Джеймса Бонда. Её соперницами выступают Элис Инглерт, Дар Зузовски и Флоренс Пью.

Холланд стал основным претендентом на роль главного антагониста, поскольку сильно впечатлил всех на прослушивании. В его злодейскую команду могут войти Вайс и Болдуин, который на данный момент соперничает с Себастьяном Кохом.

Съёмки «Чёрной вдовы», чьим режиссёром назначена Кейт Шортленд, запланированы на июнь текущего года.
версия для печати
Ссылки по теме
Спин-оффом о Чёрной вдове займётся Кейт Шортленд
Скарлетт Йоханссон заинтересована в сольном фильме о Чёрной вдове
Скарлетт Йоханссон может снова стать Чёрной вдовой в новом фильме Marvel
Поиск по меткам
Комикс
персоны
Алек БолдуинРэйчел ВайсСкарлетт ЙоханссонСебастьян КохФлоренс ПьюЭмма УотсонАндре Холланд

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Игорь Бершадский
5 марта скончался украинский каскадёр Игорь Бершадский.
Майя Иосифовна Туровская
4 марта скончалась театровед, сценарист Майя Иосифовна Туровская.

День рождения >>

Мария Баева
Михаил Волонтир
Лариса Голубкина
Леонид Кмит
Афанасий Кочетков
Иван Оганесян
Карина Разумовская
Никита Салопин
Валерий Трошин
Валентина Ушакова
Оскар Айзек
Марианна Баслер
Жюльет Бинош
Валери Лемерсье
Орнелла Мути
Линда Фиорентино
Рауль Хулиа
все родившиеся 9 марта >>

Афиша кино >>

Чужой
научная фантастика, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, США, 1979
Ван Гоги
драма
Латвия, Россия, 2018
Гурвинек. Волшебная игра
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Чехия, Бельгия, Россия, 2017
Вокс Люкс
биография, драма, музыкальный фильм
США, 2018
Гости
мистика, фильм ужасов
Россия, 2019
Капитан Марвел
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
США, 2019
Родители лёгкого поведения
комедия
США, 2018
Здесь была Бритт-Мари
драма, экранизация
Швеция, 2019
Лови момент
комедия, мелодрама
Россия, 2019
Сделано в Италии
драма, комедия
Италия, 2018
Тень
боевик
Гонконг, Китай, 2018
Частная война
биография, военный фильм, драма
Великобритания, США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен