Эмма Уотсон, Андре Холланд и Рэйчел Вайс могут присоединиться к «Чёрной вдове»

Сольная картина про Чёрную вдову в исполнении Скарлетт Йоханссон
обрастает маститым актёрским составом. Согласно порталу That Hashtag Show
, к фильму могут присоединиться Эмма Уотсон
, Андре Холланд
, Рэйчел Вайс
и Алек Болдуин
.
Уотсон проходит кастинг на вторую главную женскую роль, описываемую как женский вариант Джеймса Бонда. Её соперницами выступают Элис Инглерт
, Дар Зузовски
и Флоренс Пью
.
Холланд стал основным претендентом на роль главного антагониста, поскольку сильно впечатлил всех на прослушивании. В его злодейскую команду могут войти Вайс и Болдуин, который на данный момент соперничает с Себастьяном Кохом
.
Съёмки «Чёрной вдовы»
, чьим режиссёром назначена Кейт Шортленд
, запланированы на июнь текущего года.