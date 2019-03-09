Мэтт Бомер возглавит третий сезон «Грешницы»

Мэтт Бомер
получил центральную роль в сериале «Грешница»
, продлённом кабельным каналом USA Networks на третий сезон. Об этом сообщает THR
.
Продолжение телешоу, основанного на одноимённой книге Петры Хаммесфар
, поведает о новом деле детектива Гарри Эмброуза (Билл Пуллман
). На сей раз он подвергнет сомнению множество недостающих деталей жуткой автомобильной аварии, произошедшей в пригороде Дорчестера, и в итоге обнаружит подпольную криминальную сеть, что, конечно же, может привести его к быстрому летальному исходу.
Бомеру достался образ уважаемого жителя города по имени Джейми, который скоро станет отцом. Именно он обратился к Эмброузу за помощью в расследовании причин автокатастрофы.
Джессика Бил
, сыгравшая главную роль в первом сезоне, вновь выступит в качестве исполнительного продюсера, шоураннером числится бессменный Дерек Симондс
, а за постановку отвечает Антонио Кампос
, также работавший над сериалом. Упомянут ли по сюжету героиню второго сезона в исполнении Кэрри Кун
, станет известно лишь после выхода новых эпизодов.