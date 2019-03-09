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Мэтт Бомер возглавит третий сезон «Грешницы»

9 марта
2019 год

Новости кино >>
9 марта 2019
Мэтт Бомер получил центральную роль в сериале «Грешница», продлённом кабельным каналом USA Networks на третий сезон. Об этом сообщает THR.

Мэтт Бомер возглавит третий сезон «Грешницы»

Продолжение телешоу, основанного на одноимённой книге Петры Хаммесфар, поведает о новом деле детектива Гарри Эмброуза (Билл Пуллман). На сей раз он подвергнет сомнению множество недостающих деталей жуткой автомобильной аварии, произошедшей в пригороде Дорчестера, и в итоге обнаружит подпольную криминальную сеть, что, конечно же, может привести его к быстрому летальному исходу.

Бомеру достался образ уважаемого жителя города по имени Джейми, который скоро станет отцом. Именно он обратился к Эмброузу за помощью в расследовании причин автокатастрофы.

Джессика Бил, сыгравшая главную роль в первом сезоне, вновь выступит в качестве исполнительного продюсера, шоураннером числится бессменный Дерек Симондс, а за постановку отвечает Антонио Кампос, также работавший над сериалом. Упомянут ли по сюжету героиню второго сезона в исполнении Кэрри Кун, станет известно лишь после выхода новых эпизодов.
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