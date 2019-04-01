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Киллиан Мерфи может сыграть в сиквеле «Тихого места»

1 апреля
2019 год

Новости кино >>
1 апреля 2019
Ирландский актер Киллиан Мерфи ведет переговоры об участии в сиквеле хоррора «Тихое место», сообщает The Hollywood reporter.

Киллиан Мерфи может сыграть в сиквеле «Тихого места»

Первая часть «Тихого места» рассказывала о семье фермеров Эбботов с двумя детьми, которые живут в постапокалиптическом мире и вынуждены вести себя бесшумно, чтобы не нарваться на монстра. Главные роли в ленте исполнили Эмили Блант, Джон Красински, их детей сыграли Ноа Джуп и Милли Симмондс.

Известно, что во второй части к своим героям вернутся Блант, Джуп и Симмондс. Режиссером и автором сценарий сиквела, как и на оригинале, выступит Джон Красински. Подробности сюжета держатся в тайне, однако источники The Hollywood reporter сообщают, что Мерфи может сыграть человека с таинственными намерениями, который присоединится к семье Эбботов.

В прокат «Тихое место-2» выйдет 15 мая 2020 года.
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