Киллиан Мерфи может сыграть в сиквеле «Тихого места»

Ирландский актер Киллиан Мерфи
ведет переговоры об участии в сиквеле хоррора «Тихое место
», сообщает The Hollywood reporter
.
Первая часть «Тихого места» рассказывала о семье фермеров Эбботов с двумя детьми, которые живут в постапокалиптическом мире и вынуждены вести себя бесшумно, чтобы не нарваться на монстра. Главные роли в ленте исполнили Эмили Блант
, Джон Красински
, их детей сыграли Ноа Джуп
и Милли Симмондс
.
Известно, что во второй части к своим героям вернутся Блант, Джуп и Симмондс. Режиссером и автором сценарий сиквела, как и на оригинале, выступит Джон Красински. Подробности сюжета держатся в тайне, однако источники The Hollywood reporter сообщают, что Мерфи может сыграть человека с таинственными намерениями, который присоединится к семье Эбботов.
В прокат «Тихое место-2» выйдет 15 мая 2020 года.