Киносериал «Идентификация» покажут в конце 2019 года

Киносериал режиссера Владлены Санду
«Идентификация
», участвовавший в программе международного фестиваля Series Mania во Франции, будет доступен на платформе ТНТ-Premier в конце 2019 года, сообщает пресс-служба ТНТ-Premier Studios, занимавшейся производством проекта.
«Идентификация» – жёсткий детективный триллер, который рассказывает историю внешне хрупкой девушки в мире нелегальных эмигрантов, брутальных уголовников и правоохранителей-садистов. Во Франции проект представила его женская команда: режиссёр Владлена Санду, исполнительница главной роли, молодая европейская актриса Лена Тронина
и оператор Вероника Тырон
. После презентации, по словам Санду, французский режиссёр Жиль Банньер
(«Туннель
», «Стальная звезда
») прислал ей свой отзыв на сериал: «Вы рассказываете классическую историю с такой поэтичностью, что нам кажется, словно мы не видели ничего подобного прежде. Темп монтажа и ритм мизансцен делают всех ваших прекрасных персонажей невероятно глубокими. В такое повествование очень приятно погружаться. Вы – замечательный режиссёр
».
Владлена Санду – выпускница режиссёрской мастерской Алексея Учителя
во ВГИКе. Её короткометражные фильмы – дипломная автобиографическая работа «Святый Боже
» и «Восемь картин из жизни Насти Соколовой
» – два года подряд входили в конкурс Международного кинофестиваля в Роттердаме (Голландия) и были удостоены множества международных наград. «Идентификация» – дебют режиссера в крупном формате.
«В России только Валерий Федорович и Евгений Никишов
(продюсеры проекта – прим.ред) могли позволить появиться на свет «Идентификации». Это они готовы к экспериментам, доверяют дебютантам, действительно любят кино. Это они сразу поверили в идею на страницу текста и произнесли: «Давайте писать!» Это они поверили в команду дебютантов и коллег по ВГИКу
», – отметила Владлена Санду.