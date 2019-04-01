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Киносериал «Идентификация» покажут в конце 2019 года

1 апреля
2019 год

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1 апреля 2019
Киносериал режиссера Владлены Санду «Идентификация», участвовавший в программе международного фестиваля Series Mania во Франции, будет доступен на платформе ТНТ-Premier в конце 2019 года, сообщает пресс-служба ТНТ-Premier Studios, занимавшейся производством проекта.

Киносериал «Идентификация» покажут в конце 2019 года

«Идентификация» – жёсткий детективный триллер, который рассказывает историю внешне хрупкой девушки в мире нелегальных эмигрантов, брутальных уголовников и правоохранителей-садистов. Во Франции проект представила его женская команда: режиссёр Владлена Санду, исполнительница главной роли, молодая европейская актриса Лена Тронина и оператор Вероника Тырон. После презентации, по словам Санду, французский режиссёр Жиль БанньерТуннель», «Стальная звезда») прислал ей свой отзыв на сериал: «Вы рассказываете классическую историю с такой поэтичностью, что нам кажется, словно мы не видели ничего подобного прежде. Темп монтажа и ритм мизансцен делают всех ваших прекрасных персонажей невероятно глубокими. В такое повествование очень приятно погружаться. Вы – замечательный режиссёр».

Владлена Санду – выпускница режиссёрской мастерской Алексея Учителя во ВГИКе. Её короткометражные фильмы – дипломная автобиографическая работа «Святый Боже» и «Восемь картин из жизни Насти Соколовой» – два года подряд входили в конкурс Международного кинофестиваля в Роттердаме (Голландия) и были удостоены множества международных наград. «Идентификация» – дебют режиссера в крупном формате.

«В России только Валерий Федорович и Евгений Никишов (продюсеры проекта – прим.ред) могли позволить появиться на свет «Идентификации». Это они готовы к экспериментам, доверяют дебютантам, действительно любят кино. Это они сразу поверили в идею на страницу текста и произнесли: «Давайте писать!» Это они поверили в команду дебютантов и коллег по ВГИКу», – отметила Владлена Санду.
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