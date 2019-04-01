ревью

Киносериал «Идентификация» покажут в конце 2019 года

Как выйти из декрета и не утонуть в чувстве вины

Анна Хилькевич рассказала о психологической травме после рождения первого ребёнка

Киллиан Мерфи может сыграть в сиквеле «Тихого места»

«Кладбище домашних животных», «Мстители. Финал» и ещё 14 фильмов апреля

3, 4 и 5 апреля состоится премьера новой постановки балета на музыку симфонической сюиты Николая Римского-Корсакова.

История кино

Анатолий Эфрос: В кино и в театре

В кино многое можно сделать «за» актера. В театре тоже можно, но не до такой степени.