Елена Гликман расскажет о продюсировании дебютов

Продюсер фильмов «Питер FM», «Коробка», «Спитак» и многих других отечественных картин Елена Гликман 11 апреля проведет в Санкт-Петербурге мастер-класс на тему «Продюсирование дебютов и авторского кино». Событие пройдет в Творческом пространстве «Пальма» и будет приурочено к открытию собственного лектория Кино.Платформы Potential, сообщают организаторы лектория.
фото: Кино.Платформа Potential
«Мы очень рады, что у нас появилась собственная лекционная площадка, и нам особенно приятно, что наш первый образовательный сезон откроет встреча с Еленой Гликман, которая активно работает с начинающими режиссерами. Сейчас готовится насыщенная программа дальнейших событий. К участию в качестве спикеров и преподавателей будут приглашаться действующие режиссеры, сценаристы, продюсеры, представители крупных кино- и телекомпаний. Главным образом из Москвы, потому что пока основные киношные силы сосредоточены всё-таки там, а нам кажется очень важным, чтобы и в Петербурге у молодых талантов была возможность поучиться у ведущих профессионалов индустрии», – отмечает генеральный продюсер Кино.Платформы Potential Александра Алехина.
На встрече Гликман расскажет о запуске дебютных проектов и своем обширном опыте работы с дебютантами, а также о производстве и продвижении авторского кино. В частности, будут затронуты следующие темы: выбор проекта, оценка творческого и коммерческого потенциала фильма, возможности получения финансирования для дебютов, особенности работы с дебютами и дебютантами, маркетинг и каналы продвижения авторского кино, международное продвижение фильма и прокат авторского кино.
Регистрация на событие осуществляется по ссылке. Количество мест ограничено.