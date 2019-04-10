Максу фон Сюдову исполнилось 90 лет

Сегодня, 10 апреля, исполнилось 90 лет альтер-эго Ингмара Бергмана, Трёхглазому ворону, выдающемуся шведскому актёру театра, кино и телевидения Максу фон Сюдову.
фото: в фильме Ингмара Бергмана «Седьмая печать»
Карл Адольф фон Сюдов родился 10 апреля 1929 года в шведском городе Лунд в семье выходцев из померанской Пруссии. Отец, Карл Вильгельм фон Зюдов, преподавал фольклористику (в том числе скандинавскую и ирландскую народную музыку) в университете Лунда. Мать, Мария фон Зюдов (урождённая Грета Раппе), была школьной учительницей. Карл Адольф был воспитан как лютеранин, однако позже стал агностиком. В Швеции фамилия Зюдов стала произноситься как «Сюдов». С 1947-го по 1951-й Макс учился в актёрской школе Королевского театра в Стокгольме, впоследствии был актёром этого театра. В 1955-м переехал в Мальмё, где познакомился с Ингмаром Бергманом. Участвовал в спектаклях великого режиссёра («Пер Гюнт» Ибсена, «Мизантроп» Мольера, «Прафауст» Гёте и другие). С 1977 года — на Бродвее.
В кино дебютировал в 1948-м, сыграв Нильса в фильме Альфа Шёберга «Просто мать». Прославился в середине 50-х в фильмах Бергмана. Их кинематографическое сотрудничество началось с роли Рыцаря в «Седьмой печати». Затем последовали «Земляничная поляна», «На пороге жизни», «Девичий источник», «Как в зеркале», «Причастие», «Час волка», «Стыд», «Лицо», «Страсть» и «Прикосновение». Участие в картинах Бергмана обеспечило Максу фон Сюдову международную популярность. В 1965-м актёр сыграл главную роль в американской ленте о жизни Иисуса Христа «Величайшая из когда-либо рассказанных историй», после чего вместе с семьёй переехал в Лос-Анджелес. В 1973-м он закрепил своё положение в Голливуде, появившись в образе отца Ланкестера Меррина в «Изгоняющем дьявола» Уильяма Фридкина. Через четыре года вернулся к этой роли в продолжении хоррора, снятом Джоном Бурмэном.
Обладатель 24 престижных наград, включая премию Европейской киноакадемии и призы фестивалей в Каннах, Венеции, Сан-Себастьяне, Токио и Карловых Варах. Был женат на актрисе Кристине Инге Бритте Олин, их сын Генрик снялся с отцом в фильме «Гавайи». Второй женой актёра стала французский продюсер Катрин Бреле.