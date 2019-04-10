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Максу фон Сюдову исполнилось 90 лет

10 апреля
2019 год

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10 апреля 2019
Сегодня, 10 апреля, исполнилось 90 лет альтер-эго Ингмара Бергмана, Трёхглазому ворону, выдающемуся шведскому актёру театра, кино и телевидения Максу фон Сюдову.

Максу фон Сюдову исполнилось 90 лет
фото: в фильме Ингмара Бергмана «Седьмая печать»

Карл Адольф фон Сюдов родился 10 апреля 1929 года в шведском городе Лунд в семье выходцев из померанской Пруссии. Отец, Карл Вильгельм фон Зюдов, преподавал фольклористику (в том числе скандинавскую и ирландскую народную музыку) в университете Лунда. Мать, Мария фон Зюдов (урождённая Грета Раппе), была школьной учительницей. Карл Адольф был воспитан как лютеранин, однако позже стал агностиком. В Швеции фамилия Зюдов стала произноситься как «Сюдов». С 1947-го по 1951-й Макс учился в актёрской школе Королевского театра в Стокгольме, впоследствии был актёром этого театра. В 1955-м переехал в Мальмё, где познакомился с Ингмаром Бергманом. Участвовал в спектаклях великого режиссёра («Пер Гюнт» Ибсена, «Мизантроп» Мольера, «Прафауст» Гёте и другие). С 1977 года — на Бродвее.

В кино дебютировал в 1948-м, сыграв Нильса в фильме Альфа Шёберга «Просто мать». Прославился в середине 50-х в фильмах Бергмана. Их кинематографическое сотрудничество началось с роли Рыцаря в «Седьмой печати». Затем последовали «Земляничная поляна», «На пороге жизни», «Девичий источник», «Как в зеркале», «Причастие», «Час волка», «Стыд», «Лицо», «Страсть» и «Прикосновение». Участие в картинах Бергмана обеспечило Максу фон Сюдову международную популярность. В 1965-м актёр сыграл главную роль в американской ленте о жизни Иисуса Христа «Величайшая из когда-либо рассказанных историй», после чего вместе с семьёй переехал в Лос-Анджелес. В 1973-м он закрепил своё положение в Голливуде, появившись в образе отца Ланкестера Меррина в «Изгоняющем дьявола» Уильяма Фридкина. Через четыре года вернулся к этой роли в продолжении хоррора, снятом Джоном Бурмэном.

Максу фон Сюдову исполнилось 90 лет
фото: в образе отца Ланкестера Меррина

На счету мастера более 160 ролей в кино и на телевидении. Он снимался у таких известных режиссёров, как Ян Труэль («Эмигранты», «Поселенцы»), Майкл Андерсон («Меморандум Квиллера»), Джон Хьюстон («Кремлёвское письмо», «Победа»), Сидни Поллак («Три дня Кондора»), Альберто Латтуада («Собачье сердце»), Франческо Рози («Сиятельные трупы»), Бертран Тавернье («Прямой репортаж о смерти»), Майк Ходжес («Флэш Гордон»), Джон Милиус («Конан-варвар»), Ирвин Кершнер («Никогда не говори "никогда"»), Джозеф Рубен («Видение»), Стюарт Рэффилл («Ледяные пираты»), Дэвид Линч («Дюна»), Андрей Кончаловский («Дуэт для солистки»), Вуди Аллен («Ханна и её сёстры»), Билле Аугуст («Пелле-завоеватель», «Благие намерения»), Айвен Райтмен («Охотники за привидениями 2»), Пенни Маршалл («Пробуждение»), Вим Вендерс («Когда наступит конец света»), Ларс фон Триер («Европа»), Винсент Уорд («Куда приводят мечты»), Хуан Карлос Фреснадильо («Интакто»), Дарио Ардженто («Без сна»), Стивен Спилберг («Особое мнение»), Бретт Рэтнер («Час пик 3»), Джулиан Шнабель («Скафандр и бабочка»), Мартин Скорсезе («Остров проклятых»), Ридли Скотт («Робин Гуд»), Стивен Долдри («Жутко громко и запредельно близко»), Джей Джей Абрамс («Звёздные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы»), Томас Винтерберг («Курск») и другие. Сыграл в популярных сериалах «Игра престолов», «Тюдоры», «Хроники молодого Индианы Джонса» и «Кво вадис?». Его голос можно услышать в играх The Elder Scrolls V: Skyrim, Lego Star Wars: The Force Awakens и Ghostbusters, а также в мультфильме «Муми-тролли и комета» и анимационном сериале «Симпсоны». В 1988-м поставил картину «Катинка».

Обладатель 24 престижных наград, включая премию Европейской киноакадемии и призы фестивалей в Каннах, Венеции, Сан-Себастьяне, Токио и Карловых Варах. Был женат на актрисе Кристине Инге Бритте Олин, их сын Генрик снялся с отцом в фильме «Гавайи». Второй женой актёра стала французский продюсер Катрин Бреле.
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Без снаБлагие намеренияВидениеГавайиДевичий источникДуэт для солисткиДюнаЕвропаЖутко громко и запредельно близкоЗвёздные войны. Эпизод VII: Пробуждение СилыЗемляничная полянаИгра престоловИзгоняющий дьяволаИзгоняющий дьявола 2: ЕретикИнтактоКак в зеркалеКво Вадис?Конан-варварКремлевское письмоКуда приводят мечтыКурскЛедяные пиратыМеморандум КвиллераМуми-тролли и кометаНа пороге жизниНикогда не говори никогдаОсобое мнениеОстров проклятыхОхотники за привидениями - 2Пелле-завоевательПобедаПричастиеПробуждениеПрямой репортаж о смертиРобин ГудСедьмая печатьСимпсоныСиятельные трупыСкафандр и бабочкаСобачье сердцеСтыдТри дня КондораТюдорыФлэш ГордонХанна и ее сестрыХроники молодого Индианы ДжонсаЧас волкаЧас пик 3

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