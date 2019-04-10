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«Войну Анны» Алексея Федорченко покажут в майские праздники

10 апреля
2019 год

Новости кино >>
10 апреля 2019
«Война Анны» Алексея Федорченко, признанная лучшим фильмом года на независимых премиях «Золотой орёл», «Ника» и «Белый слон», выйдет в российский прокат в праздничные выходные 9–12 мая. Об этом сообщает пресс-служба компании Sony Pictures, которая выпустит картину на экраны при поддержке Первого канала и ИД «Коммерсантъ».

«Войну Анны» Алексея Федорченко покажут в майские праздники
фото: Пресс-служба компании Sony Pictures

Прокат проводится совместно с благотворительным фондом Русфонд – продюсеры фильма передадут часть прибыли в помощь тяжелобольным детям. Ранее создатели фильма заявляли, что кинотеатральный релиз картины не состоится. Но под влиянием требований зрителей, увидевших «Войну Анны» на
серии показов в музеях и центрах современного искусства, и высокой оценки критиков, изменили своё решение. Теперь фильм станет не только доступен широкому зрителю, но и сделает каждого участником благотворительной акции.

Алексей Федорченко рассказал пронзительную историю еврейской девочки, которая потеряла семью и несколько лет пряталась в камине немецкой комендатуры, в ожидании, когда деревню освободят от нацистов. Главную роль в фильме сыграла шестилетняя актриса Марта Козлова – за весь фильм она не произносит ни слова, но заставляет зрителя погрузиться в её страшно замкнувшийся мир, где на каждом шагу таится опасность, а вокруг нет союзников.

«Войну Анны» Алексея Федорченко покажут в майские праздники
фото: Пресс-служба компании Sony Pictures

«Сам по себе мир ребёнка — особая среда, которую непросто понять взрослому, и наша задача была создать форму, которая погрузит зрителя в реальность Анны. Реальность, в которой здоровое пространство — лишь внутри камина, где девочка устроила себе гнездо, дом. Вне — сумасшедший мир взрослых. Мы видим его через кипящую амальгаму старого зеркала. Робинзону было проще — он был взрослым, он был не один, у него был целый огромный остров. Анне — шесть лет, ей некому помочь, в немецкой комендатуре еду можно найти лишь случайно. Так началась эта история борьбы за жизнь, продолжавшаяся больше двух лет. История противоборства огромного страшного мира взрослых и Анны. История Мировой войны, в которой победила маленькая девочка», — рассказал о своей новой работе Федорченко.

По словам продюсера фильма Андрея Савельева, «рассказ о шестилетней Анне во время Великой Отечественной – во многом история вне времени, это ещё один призыв задуматься о судьбе детей в войнах, которые начинают взрослые. Мы хотим, чтобы фильм полностью исполнил свою гуманистическую миссию и помог больным детям сегодня, поэтому организовываем прокат совместно со старейшим благотворительным фондом Русфонд – туда отправится часть бокс-офиса... Для нас большая честь, что прокат стартует 9 мая – в День Победы. "Война Анны" говорит о трагических событиях языком, понятным каждому человеку. Это взгляд на прошлое через историю одного ребёнка, историю, которую проживаешь вместе с Анной. Фильм будет идти в кинотеатрах только с 9 по 12 мая. Мы сразу понимали, что у такого неформатного фильма не может быть стандартного проката, это скорее благотворительная акция и культурное событие – в течение года мы проводили показы фильма в музеях и центрах современного искусства, а теперь хотим открыть его широкой аудитории».

«Войну Анны» Алексея Федорченко покажут в майские праздники
фото: Пресс-служба компании Sony Pictures

«Цепенеешь от полной безнадёги, проживая вместе с шестилетней девочкой её историю в мире тотальной войны взрослых, – признаётся президент Русфонда Лев Амбиндер. – Ты же знаешь наверняка – ей не выжить в этом чертовом камине. И никто ей не поможет. На дворе ещё 41-й, а свобода придёт только в 44-м. Моей младшей внучке сейчас шесть лет. И я цепенею от ужаса бессилия, как в жутком сне, когда на тебя нападают, а ты ничего не можешь. Огромное спасибо создателям фильма за решение сделать в годовщину Победы этот показ благотворительным. Низкий поклон зрителям "Войны Анны": друзья, вы даёте детям Русфонда шанс на освобождение от тяжкой болезни, на возвращение в здоровую и счастливую жизнь».

«Самое важное, когда мы говорим о фильме "Война Анны" — это то, что его нельзя не смотреть. Тема Холокоста сегодня широко освещается и в кино, и в театре. Но "Война Анны" — это нечто выделяющееся на общем фоне, это новая ступень и с точки зрения подачи материала, и с точки зрения вклада в тему понимания войны в целом. Вопрос личного спасения - это не только вопрос случая, но, как показывает "Война Анны", вопрос времени, терпения и мужества в борьбе за свою жизнь. И да, для борьбы за свою жизнь тоже требуется мужество. Даже если речь идёт о маленькой девочке», – заметил президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер.
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«Войну Анны» Алексея Федорченко покажут в майские праздники фотографии
«Войну Анны» Алексея Федорченко покажут в майские праздники фотографии
«Войну Анны» Алексея Федорченко покажут в майские праздники фотографии
«Войну Анны» Алексея Федорченко покажут в майские праздники фотографии
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