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Леди Ди в «Короне» сыграет начинающая актриса

10 апреля
2019 год

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10 апреля 2019
Найдена исполнительница роли принцессы Уэльской Дианы для четвёртого сезона британского сериала «Корона». Леди Ди воплотит начинающая актриса Эмма Корин («Гранчестер»), уверяет THR.

Леди Ди в «Короне» сыграет начинающая актриса
фото: vanityfair.com

«Эмма – блестящий талант, который сразу покорил нас, когда она пришла на роль Дианы Спенсер. Наряду с невинностью и красотой молодой Дианы, у неё также есть изобилие и сложность, чтобы изобразить необычную женщину, которая превратилась из анонимного подростка в самую знаковую женщину своего поколения», – заявил создатель телешоу Питер Морган.

«Я рада присоединиться к "Короне" в четвёртом сезоне. Я смотрела шоу со времени первого эпизода и до сих пор не верю, что меня утвердили на роль и я стану частью такой профессиональной актерской команды. Принцесса Диана была иконой, и её влияние на мир остаётся глубоким и вдохновляющим. Возможность исследовать ее в сочинениях Питера Моргана – это счастье, и я буду стремиться отдать ей должное», – поделилась своей радостью Корин.
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