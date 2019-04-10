Леди Ди в «Короне» сыграет начинающая актриса

анонс

Прокат нашумевшей картины продлится с 9 по 12 мая.

9 апреля

Фонд кино поддержит «Сердце Пармы», «Миллиард» и вторую часть «Последнего богатыря»

В список счастливчиков попали ещё 11 фильмов, которые получат финансовую поддержку в 2019 году.