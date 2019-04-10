Леди Ди в «Короне» сыграет начинающая актриса

Найдена исполнительница роли принцессы Уэльской Дианы для четвёртого сезона британского сериала «Корона»
. Леди Ди воплотит начинающая актриса Эмма Корин
(«Гранчестер»
), уверяет THR
.
«Эмма – блестящий талант, который сразу покорил нас, когда она пришла на роль Дианы Спенсер. Наряду с невинностью и красотой молодой Дианы, у неё также есть изобилие и сложность, чтобы изобразить необычную женщину, которая превратилась из анонимного подростка в самую знаковую женщину своего поколения», –
заявил создатель телешоу Питер Морган
.
«Я рада присоединиться к "Короне" в четвёртом сезоне. Я смотрела шоу со времени первого эпизода и до сих пор не верю, что меня утвердили на роль и я стану частью такой профессиональной актерской команды. Принцесса Диана была иконой, и её влияние на мир остаётся глубоким и вдохновляющим. Возможность исследовать ее в сочинениях Питера Моргана – это счастье, и я буду стремиться отдать ей должное», –
поделилась своей радостью Корин.