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Госдума вмешалась в прокатную судьбу «Братства»

10 апреля
2019 год

Новости кино >>
10 апреля 2019
Прокатная судьба «Братства» Павла Лунгина, которому Министерство культуры РФ выдало прокатное удостоверение с датой 9 мая, оказалась под вопросом из-за вмешательства Госдумы.

Госдума вмешалась в прокатную судьбу «Братства»

Как сообщает ТАСС, решение о выдаче прокатного удостоверения Минкульт примет после показа и обсуждения картины, которое пройдёт в ведомстве 12 апреля с участием депутатов Госдумы и Павла Лунгина. Инициатором показа выступил спикер Государственной думы Вячеслав Володин, предложивший на заседании нижней палаты комитетам по культуре и по обороне, а также депутатам, имеющим отношение к войне в Афганистане, посмотреть картину и высказать своё мнение.

При этом совсем недавно фильму было выдано прокатное удостоверение. По словам директора департамента кинематографии министерства Ольги Любимовой, «документы были поданы за две недели, дополнительных экспертиз не потребовалось».

Госдума вмешалась в прокатную судьбу «Братства»

В конце марта вокруг новой работы Павла Лунгина разгорелась дискуссия из-за того, что член Совета Федерации Игорь Морозов на пленарном заседании заявил, что фильм не должен выйти в прокат 9 мая, так как он «вызвал неоднозначную реакцию в афганском сообществе». Морозов уточнил, что в его адрес стали приходить письма с отрицательными отзывами о картине, после чего было решено провести в Минкульте закрытый показ ленты, зрителями которой стали в том числе и сенаторы.

«Действительно, фильм неоднозначный, стало понятно, что вызвало такую негативную реакцию у воинов-интернационалистов: грабежи, мародёрство, драки между военными, фактические неточности, прямые искажения исторических событий – вот что легло в основу этого фильма», – рассказал сенатор. По его мнению, на этом фильме нельзя воспитывать молодёжь. «Для такого праздника у нас есть совершенно другое кино, фильм Лунгина "Братство" никак не соответствует тому названию, которое он ему дал», – уточнил Морозов.

Госдума вмешалась в прокатную судьбу «Братства»

До этого фильм уже показывали 7 февраля, первыми зрителями стали ветераны Афганистана. Показ был организован при поддержке организации «Офицеры России». Тогда же к зрителям обратился ныне покойный бывший глава ФСБ, генерал Николай Ковалёв, эпизоды из биографии которого стали основой сценария фильма. Он поблагодарил режиссёра за то, что «он рассказал об одном из эпизодов этой войны».

«В фильме "Братство" нельзя искать точных совпадений, потому что кино – особый жанр, но в любом случае картина найдёт своего зрителя. Я желаю, чтобы то, что испытали мы, не пришлось испытать нашим детям», – говорил тогда Ковалёв.
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