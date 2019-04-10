Госдума вмешалась в прокатную судьбу «Братства»

Прокатная судьба «Братства» Павла Лунгина
, которому Министерство культуры РФ выдало прокатное удостоверение с датой 9 мая, оказалась под вопросом из-за вмешательства Госдумы.
Как сообщает ТАСС
, решение о выдаче прокатного удостоверения Минкульт примет после показа и обсуждения картины, которое пройдёт в ведомстве 12 апреля с участием депутатов Госдумы и Павла Лунгина. Инициатором показа выступил спикер Государственной думы Вячеслав Володин
, предложивший на заседании нижней палаты комитетам по культуре и по обороне, а также депутатам, имеющим отношение к войне в Афганистане, посмотреть картину и высказать своё мнение.
При этом совсем недавно фильму было выдано прокатное удостоверение. По словам директора департамента кинематографии министерства Ольги Любимовой
, «документы были поданы за две недели, дополнительных экспертиз не потребовалось»
.
В конце марта вокруг новой работы Павла Лунгина
разгорелась дискуссия из-за того, что член Совета Федерации Игорь Морозов
на пленарном заседании заявил, что фильм не должен выйти в прокат 9 мая, так как он «вызвал неоднозначную реакцию в афганском сообществе»
. Морозов уточнил, что в его адрес стали приходить письма с отрицательными отзывами о картине, после чего было решено провести в Минкульте закрытый показ ленты, зрителями которой стали в том числе и сенаторы.
«Действительно, фильм неоднозначный, стало понятно, что вызвало такую негативную реакцию у воинов-интернационалистов: грабежи, мародёрство, драки между военными, фактические неточности, прямые искажения исторических событий – вот что легло в основу этого фильма»
, – рассказал сенатор. По его мнению, на этом фильме нельзя воспитывать молодёжь. «Для такого праздника у нас есть совершенно другое кино, фильм Лунгина "Братство" никак не соответствует тому названию, которое он ему дал»
, – уточнил Морозов.
До этого фильм уже показывали 7 февраля, первыми зрителями стали ветераны Афганистана. Показ был организован при поддержке организации «Офицеры России». Тогда же к зрителям обратился ныне покойный бывший глава ФСБ, генерал Николай Ковалёв
, эпизоды из биографии которого стали основой сценария фильма. Он поблагодарил режиссёра за то, что «он рассказал об одном из эпизодов этой войны»
.
«В фильме "Братство" нельзя искать точных совпадений, потому что кино – особый жанр, но в любом случае картина найдёт своего зрителя. Я желаю, чтобы то, что испытали мы, не пришлось испытать нашим детям»
, – говорил тогда Ковалёв.