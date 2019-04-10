41-й ММКФ закроется «Встречей с Горбачёвым» Вернера Херцога

41-й Московский международный кинофестиваль, который в этом году пройдёт с 18 по 25 апреля, закроется фильмом Вернера Херцога и Анре Сингера «Встреча с Горбачёвым».
Согласно пресс-службе ММКФ, в своей новой документальной ленте Хергоц выступил в роли интервьюера и общался с Михаилом Горбачёвым на различные темы. Фильм представит в новом свете самые значительные события второй половины XX века – от ядерного разоружения до объединения Германии. Кроме того, она позволит взглянуть свежим взглядом на современную эру популизма в политике.
Рише поставил по сценарию Эрика Бенара историю легендарного французского преступника XIX века Эжена Франсуа Видока. После очередного побега он залегает на дно и ведёт тихую жизнь торговца платьями. Но прошлое всё же настигает его: бывшие сокамерники решили повесить на Видока убийство, которого он не совершал. Желая доказать свою невиновность, он идёт на сделку с полицией: в обмен на свободу, он станет грозой преступного мира Парижа.