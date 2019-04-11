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Максим Щёголев, Глеб Гервассиев и Иван Кокорин стали сапёрами

11 апреля
2019 год

Новости кино >>
11 апреля 2019
В Ярославле стартовали съёмки десятисерийного остросюжетного детектива Ильи Шеховцова «Три капитана» производства «Киностудии КИТ» с Максимом Щёголевым, Глебом Гервассиевым и Иваном Кокориным в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба телеканала НТВ, заказавшего сериал.



По сюжету три капитана в отставке, три друга – Виктор Серёгин (Щёголев), Джокер (Гервассиев) и Александр Пехота (Кокорин) – когда-то вместе воевали в горячих точках. Их бывший сослуживец, Иван Легостаев (Николай Козак), был подрывником от бога. Однажды вместе с группой разведки Легостаев попал на территорию спрятанных в земле артиллерийских снарядов. Его тела тогда не нашли, думали, что он попал в плен. И только через полгода Серёгин случайно встретил Легостаева в горном ауле. Его было трудно узнать – борода, шапка, надвинутая на лоб, – но Серёгин узнал. Тогда он понял, что Легостаев сознательно переметнулся к террористам и, чтобы доказать преданность, привёл своих на верную смерть... В результате штурма спецназом дома-убежища Легостаева, погибает его жена. Невольным виновником её смерти оказывается Серёгин.
Проходит десять лет. Серёгин, Джокер и Пехота оставляют работу в отряде взрывотехников МВД России, но прошлое снова напоминает о себе. Легостаеву удаётся сбежать с пожизненного заключения. И он начинает мстить Серёгину, убивая одного за другим его сослуживцев.

Максим Щёголев, Глеб Гервассиев и Иван Кокорин стали сапёрами
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»

«Мне нравится в этом проекте, что поднимается тема, которую в нашем кинематографе не сильно ещё раскрыли – адаптация офицеров, участников военных действий, к жизни в современных "каменных джунглях". Как они могут реализоваться, как использовать полученные на войне специальные знания и опыт в, скажем так, гражданской жизни. Если на войне враг достаточно конкретен и опознаваем, то на "гражданке" он размыт и многолик... А ещё мне нравится, что мой персонаж не киборг, а герой уязвимый как телесно, так и душевно», – рассказал исполнитель главной роли Максим Щёголев.

«Моего героя зовут Пехота. Он сапёр, который вернулся с войны и пытается адаптироваться к новой, гражданской жизни. У меня много общего с персонажем, но также есть то, чему бы я хотел у него научиться. Он чтит свои корни и семейные традиции. Для него дружба и преданность не пустые слова. Он чинит машины и "летает" на авто – я так не умею, – признался Иван Кокорин. – А вообще, это фильм о трёх капитанах, трёх друзьях. Они связаны одной судьбой, но в то же время каждый по-своему одинок. Каждый из них ищет свой личный путь. Путь после войны».

Помимо вышеназванных актёров, в «Трёх капитанах» также заняты Анатолий Кот, Олеся Фаттахова, Андрей Астраханцев и другие. Съёмки пройдут в Ярославле и Ярославской области, а премьера состоится на телеканале НТВ.
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Максим Щёголев, Глеб Гервассиев и Иван Кокорин стали сапёрами фотографии
Максим Щёголев, Глеб Гервассиев и Иван Кокорин стали сапёрами фотографии
Максим Щёголев, Глеб Гервассиев и Иван Кокорин стали сапёрами фотографии
Максим Щёголев, Глеб Гервассиев и Иван Кокорин стали сапёрами фотографии
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