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Иван Реон посетит Comic Con в Санкт-Петербурге

11 апреля
2019 год

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11 апреля 2019
Британский актёр Иван Реон, прославившийся образом Рамси Болтона в «Игре престолов», приедет на Comic Con Saint Petersburg 2019, сообщает пресс-служба фестиваля.

18 и 19 мая Реон встретится с фанатами на сцене конвента и примет участие в фото- и автограф-сессиях.

Иван Реон посетит Comic Con в Санкт-Петербурге
фото: squaremile.com

Помимо роли Болтона, актёр также сыграл Саймона Беллами в сериале «Отбросы» и Максимуса Болтагона в «Нелюдях». Кроме того, он поёт и пишет песни, что позволило ему в этом году в байопике о глэм-метал группе Mötley Crüe «Грязь» предстать в качестве рок-гитариста Мика Марса.

Comic Con Saint Petersburg впервые пройдёт в Санкт-Петербурге с 17 по 19 мая в седьмом павильоне «ЛенЭкспо». Билеты уже в продаже.
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