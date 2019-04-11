Иван Реон посетит Comic Con в Санкт-Петербурге

Британский актёр Иван Реон
, прославившийся образом Рамси Болтона в «Игре престолов»
, приедет на Comic Con Saint Petersburg 2019
, сообщает пресс-служба фестиваля.
18 и 19 мая Реон встретится с фанатами на сцене конвента и примет участие в фото- и автограф-сессиях.
Помимо роли Болтона, актёр также сыграл Саймона Беллами в сериале «Отбросы»
и Максимуса Болтагона в «Нелюдях»
. Кроме того, он поёт и пишет песни, что позволило ему в этом году в байопике о глэм-метал группе Mötley Crüe «Грязь»
предстать в качестве рок-гитариста Мика Марса
.
Comic Con Saint Petersburg впервые пройдёт в Санкт-Петербурге с 17 по 19 мая в седьмом павильоне «ЛенЭкспо». Билеты уже в продаже.