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Каннский кинофестиваль откроется фильмом Джима Джармуша «Мёртвые не умирают»

11 апреля
2019 год

Новости кино >>
11 апреля 2019
Новая работа Джима Джармуша «Мёртвые не умирают» откроет Каннский международный кинофестиваль. Премьера хоррор-комедии состоится 14 мая, уточняет Variety.

Каннский кинофестиваль откроется фильмом Джима Джармуша «Мёртвые не умирают»
фото: nerdist.com

Роли в фильме об атаке зомби на небольшой город исполняют Адам Драйвер, Билл Мюррей, Селена Гомес, Тильда Суинтон, Остин Батлер, Хлоя Севиньи, Дэниэл Крэйг, Стив Бушеми, Дэнни Гловер, Игги Поп, Рози Перес и Том Уэйтс. Релиз ленты запланирован на 14 июня.

Джармуш – частый гость Канн, начиная с 1984 года, когда его фильм «Более странно, чем в раю» получил награду «Золотая камера» за лучший дебют. Последний раз режиссёр приезжал на Лазурный берег с картиной «Патерсон», удостоенной Премии пальмовой собаки.
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Каннский кинофестиваль откроется фильмом Джима Джармуша «Мёртвые не умирают» фотографии
Каннский кинофестиваль откроется фильмом Джима Джармуша «Мёртвые не умирают» фотографии
Каннский кинофестиваль откроется фильмом Джима Джармуша «Мёртвые не умирают» фотографии
Каннский кинофестиваль откроется фильмом Джима Джармуша «Мёртвые не умирают» фотографии
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