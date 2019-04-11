Каннский кинофестиваль откроется фильмом Джима Джармуша «Мёртвые не умирают»

Новая работа Джима Джармуша «Мёртвые не умирают»
откроет Каннский международный кинофестиваль. Премьера хоррор-комедии состоится 14 мая, уточняет Variety
.
Роли в фильме об атаке зомби на небольшой город исполняют Адам Драйвер
, Билл Мюррей
, Селена Гомес
, Тильда Суинтон
, Остин Батлер
, Хлоя Севиньи
, Дэниэл Крэйг
, Стив Бушеми
, Дэнни Гловер
, Игги Поп
, Рози Перес
и Том Уэйтс
. Релиз ленты запланирован на 14 июня.
Джармуш
– частый гость Канн, начиная с 1984 года, когда его фильм «Более странно, чем в раю»
получил награду «Золотая камера» за лучший дебют. Последний раз режиссёр приезжал на Лазурный берег с картиной «Патерсон»
, удостоенной Премии пальмовой собаки.