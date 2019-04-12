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«Гоголь» продолжится в виде полнометражного фильма

12 апреля
2019 год

Новости кино >>
12 апреля 2019
У «Гоголя» появится продолжение. Это будет фильм, а не сериал. Об этом стало известно в ходе очной защиты проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства (иных компаний), которую в настоящий момент проводит Фонд кино в Большом зале пресс-центра МИА «Россия сегодня».

Александр Петров вернётся к роли Николая Васильевича, за производство отвечают кинокомпания «Среда» и телеканал ТВ-3.

«Гоголь» продолжится в виде полнометражного фильма

По словам продюсеров будущей картины Евгения Никишова и Валерия Федоровича, им хотелось бы, чтобы русские писатели становились для детей настоящими супергероями и таким образом привлекли их внимание к отечественной классике.

Производственный бюджет ленты составит 90-120 миллионов рублей, в прокате компания планирует собрать 300 млн. Для поддержки фильма создатели просят у Фонда кино 60 миллионов.
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