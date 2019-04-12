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Алексей Попогребский планирует снять фэнтези об «эмоциональных вампирах»

12 апреля
2019 год

Новости кино >>
12 апреля 2019
Компания «План 9» в лице режиссёра Алексея Попогребского и продюсера Романа Борисевича представила на очной защите проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства (иных компаний), романтическое фэнтези об «эмоциональных вампирах» «Самая большая луна».

Алексей Попогребский планирует снять фэнтези об «эмоциональных вампирах»

В центре событий картины в духе первых «Сумерек» окажется девушка со скрытыми способностями, связанными с любовью и эмоциями.

Создатели обещают интересную историю и необычный придуманный мир. Попогребский сильно заинтересован в будущем фильме. По его словам, при съёмках ленты будут использоваться как обычные спецэффекты, так и 3D мэппинг-проекция. Каков производственный бюджет, пока не сообщается.
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Алексей Попогребский планирует снять фэнтези об «эмоциональных вампирах» фотографии
Алексей Попогребский планирует снять фэнтези об «эмоциональных вампирах» фотографии
Алексей Попогребский планирует снять фэнтези об «эмоциональных вампирах» фотографии
Алексей Попогребский планирует снять фэнтези об «эмоциональных вампирах» фотографии
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