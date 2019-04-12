Алексей Попогребский планирует снять фэнтези об «эмоциональных вампирах»

Компания «План 9» в лице режиссёра Алексея Попогребского
и продюсера Романа Борисевича
представила на очной защите проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства (иных компаний), романтическое фэнтези об «эмоциональных вампирах» «Самая большая луна»
.
В центре событий картины в духе первых «Сумерек»
окажется девушка со скрытыми способностями, связанными с любовью и эмоциями.
Создатели обещают интересную историю и необычный придуманный мир. Попогребский сильно заинтересован в будущем фильме. По его словам, при съёмках ленты будут использоваться как обычные спецэффекты, так и 3D мэппинг-проекция. Каков производственный бюджет, пока не сообщается.