Александр Домогаров-младший и Святослав Подгаевский снимут новые хорроры

В ходе очной защиты проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства (иных компаний), прошедшей в Большом зале пресс-центра МИА «Россия сегодня», состоялась презентация нескольких фильмов ужасов и мистических триллеров.
Александр Домогаров-младший
, уже набивший руку на жанре, возьмётся за постановку ретро-хоррора «Эксперимент»
, соединяющего науку и религию. По сюжету священник помогает преодолеть трудности семье. Режиссёр планирует привлечь к съёмкам оператора Алексея Стрелова
, с которым работал над фильмом «Пиковая дама. Зазеркалье»
. Одним из продюсеров является Рубен Дишдишян
.
В своей новой работе «Кунсткамера» Святослав Подгаевский
и Иван Капитонов
продолжат развивать жанр и искать его новые грани. Мистический блокбастер, объединяющий жанры приключения и хоррора, представит собой страшную версию «Ночи в музее»
. ДНК фильма – саспенс, а тема – как приручить собственного демона, чтобы помочь людям. Создатели планируют сделать красивый Питер. Ленту выпустит в прокат ЦПШ в январе 2021 года. В «Тёмной материи» Вячеслава Руденко
, представляющем собой сложно-комбинированный жанр научной фантастики и хоррора, учёный пытается спасти дочку в тот момент, когда произошла связь между мирами и появились двойники. Продюсером картины выступает Джаник Файзиев
, а за сценарий отвечают всё те же Подгаевский и Капитонов.
В мистическом триллере «Окно»
, задуманном в качестве российского аналога «Изгоняющего дьявола»
, найдёт отражение борьба добра со злом в искусстве. Алексей Гуськов
, по его словам, сыграет «роль абсолютного зла»
, т.е. дьявола. Актёр вспомнил, как он много лет лет назад загрыз волка
, и признался, что один из его любимых фильмов – «Сердце Ангела»
.
В рамках питчинга члены Экспертного совета Фонда кино ознакомились с презентациями более 40 кинокомпаний. Итоги станут известны 23 апреля.