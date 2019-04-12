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Александр Домогаров-младший и Святослав Подгаевский снимут новые хорроры

12 апреля
2019 год

Новости кино >>
12 апреля 2019
В ходе очной защиты проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства (иных компаний), прошедшей в Большом зале пресс-центра МИА «Россия сегодня», состоялась презентация нескольких фильмов ужасов и мистических триллеров.

«Эксперимент»

Александр Домогаров-младший, уже набивший руку на жанре, возьмётся за постановку ретро-хоррора «Эксперимент», соединяющего науку и религию. По сюжету священник помогает преодолеть трудности семье. Режиссёр планирует привлечь к съёмкам оператора Алексея Стрелова, с которым работал над фильмом «Пиковая дама. Зазеркалье». Одним из продюсеров является Рубен Дишдишян.

В своей новой работе «Кунсткамера» Святослав Подгаевский и Иван Капитонов продолжат развивать жанр и искать его новые грани. Мистический блокбастер, объединяющий жанры приключения и хоррора, представит собой страшную версию «Ночи в музее». ДНК фильма – саспенс, а тема – как приручить собственного демона, чтобы помочь людям. Создатели планируют сделать красивый Питер. Ленту выпустит в прокат ЦПШ в январе 2021 года. В «Тёмной материи» Вячеслава Руденко, представляющем собой сложно-комбинированный жанр научной фантастики и хоррора, учёный пытается спасти дочку в тот момент, когда произошла связь между мирами и появились двойники. Продюсером картины выступает Джаник Файзиев, а за сценарий отвечают всё те же Подгаевский и Капитонов.

Александр Домогаров-младший и Святослав Подгаевский снимут новые хорроры

В мистическом триллере «Окно», задуманном в качестве российского аналога «Изгоняющего дьявола», найдёт отражение борьба добра со злом в искусстве. Алексей Гуськов, по его словам, сыграет «роль абсолютного зла», т.е. дьявола. Актёр вспомнил, как он много лет лет назад загрыз волка, и признался, что один из его любимых фильмов – «Сердце Ангела».

В рамках питчинга члены Экспертного совета Фонда кино ознакомились с презентациями более 40 кинокомпаний. Итоги станут известны 23 апреля.
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персоны
Алексей ГуськовРубен ДишдишянАлександр Домогаров (младший)Иван КапитоновСвятослав ПодгаевскийВячеслав РуденкоАлексей СтреловДжаник Файзиев

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«Эксперимент»
«Окно»
Алексей Гуськов
Александр Домогаров-младший и Святослав Подгаевский снимут новые хорроры фотографии
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