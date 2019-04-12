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У мелодрамы 90-х «Всё будет хорошо» появится сиквел

12 апреля
2019 год

Новости кино >>
12 апреля 2019
Дмитрий Астрахан снимет сиквел популярной мелодрамы «Всё будет хорошо», поставленной им в 1995 году. Об этом рассказал сам режиссёр на питчинге Фонда кино.

Дмитрий Астрахан

Это будет зрительская картина о любви двух людей из разных социальных слоёв, как и в оригинале. Главной героиней станет дочь олигарха. На её роль Астрахан ищет популярную современную актрису или певицу. На главную мужскую роль рассматриваются Роман Мадянов, Владимир Машков и Андрей Смоляков.

Особую роль в фильме, как и в «Перекрёстке», сыграет музыка. Режиссёр планирует привлечь как рэпперов, так и артистов эстрады, чтобы подчеркнуть эмоциональные сцены.

В рамках очной защиты проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства (иных компаний), члены Экспертного совета Фонда кино ознакомились с презентациями более 40 кинокомпаний. Итоги питчинга объявят 23 апреля.
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У мелодрамы 90-х «Всё будет хорошо» появится сиквел фотографии
У мелодрамы 90-х «Всё будет хорошо» появится сиквел фотографии
У мелодрамы 90-х «Всё будет хорошо» появится сиквел фотографии
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