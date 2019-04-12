У мелодрамы 90-х «Всё будет хорошо» появится сиквел

Дмитрий Астрахан
снимет сиквел популярной мелодрамы «Всё будет хорошо»
, поставленной им в 1995 году. Об этом рассказал сам режиссёр на питчинге Фонда кино.
Это будет зрительская картина о любви двух людей из разных социальных слоёв, как и в оригинале. Главной героиней станет дочь олигарха. На её роль Астрахан ищет популярную современную актрису или певицу. На главную мужскую роль рассматриваются Роман Мадянов
, Владимир Машков
и Андрей Смоляков
.
Особую роль в фильме, как и в «Перекрёстке»
, сыграет музыка. Режиссёр планирует привлечь как рэпперов, так и артистов эстрады, чтобы подчеркнуть эмоциональные сцены.
В рамках очной защиты проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства (иных компаний), члены Экспертного совета Фонда кино ознакомились с презентациями более 40 кинокомпаний. Итоги питчинга объявят 23 апреля.