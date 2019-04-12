Владимир Мирзоев поставит фильм по сценарию Дмитрия Глуховского

Владимир Мирзоев
поставит по оригинальному сценарию известного писателя Дмитрия Глуховского
фильм «Топи»
. Об этом сообщил режиссёр на питчинге Фонда кино, проходящем в пресс-центре МИА «Россия сегодня», где проект представила компания «Медиа Юниверсал Ивент».
Это будет психологическая драма, притворяющаяся мистическим триллером. В нём могут сыграть Павел Прилучный
, Максим Суханов
, Аглая Тарасова
, Любовь Аксёнова
и Фёдор Бавтриков
.
По словам создателей, в подоплёке многих событий, которые выглядят страшными и опасными, лежит воображение человека. В качестве референса назвали «Гоголя»
.
Зрителям расскажут историю о том, как пять молодых людей вынуждены бежать из Москвы. У каждого свои проблемы и причины бежать. Знакомые только через социальную сеть, они попадают в деревню рядом с монастырём, и каждый сталкивается со своими демонами и с тем, от чего хотел бы больше всего убежать.