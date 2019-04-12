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Владимир Мирзоев поставит фильм по сценарию Дмитрия Глуховского

12 апреля
2019 год

Новости кино >>
12 апреля 2019
Владимир Мирзоев поставит по оригинальному сценарию известного писателя Дмитрия Глуховского фильм «Топи». Об этом сообщил режиссёр на питчинге Фонда кино, проходящем в пресс-центре МИА «Россия сегодня», где проект представила компания «Медиа Юниверсал Ивент».

Это будет психологическая драма, притворяющаяся мистическим триллером. В нём могут сыграть Павел Прилучный, Максим Суханов, Аглая Тарасова, Любовь Аксёнова и Фёдор Бавтриков.

Владимир Мирзоев поставит фильм по сценарию Дмитрия Глуховского

По словам создателей, в подоплёке многих событий, которые выглядят страшными и опасными, лежит воображение человека. В качестве референса назвали «Гоголя».

Зрителям расскажут историю о том, как пять молодых людей вынуждены бежать из Москвы. У каждого свои проблемы и причины бежать. Знакомые только через социальную сеть, они попадают в деревню рядом с монастырём, и каждый сталкивается со своими демонами и с тем, от чего хотел бы больше всего убежать.
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