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Люк Бессон сделал из московской модели наёмного убийцу

12 апреля
2019 год

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12 апреля 2019
В сети появился трейлер нового боевика режиссёра «Пятого элемента» и «Леона» Люка Бессона под названием «Анна».


Подробности сюжета фильма пока не известны. Однако создатели ленты обещают головокружительный экшн, полный реактивной энергии и ошеломительных поворотов, который расскажет историю Анны, чья несравненная красота скрывает поразительную мощь и смертоносный талант опаснейшего наемного убийцы в мире.

Люк Бессон сделал из московской модели наёмного убийцу

Главные роли в картине исполнили Саша Лусс, Хелен Миррен, Люк Эванс, Киллиан Мёрфи, Александр Петров, Никита Павленко, Алексей Маслодудов и Эрик Годон.

В российский прокат «Анна» выходит 11 июля 2019 года.
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Люк Бессон сделал из московской модели наёмного убийцу фотографии
Люк Бессон сделал из московской модели наёмного убийцу фотографии
Люк Бессон сделал из московской модели наёмного убийцу фотографии
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