Люк Бессон сделал из московской модели наёмного убийцу

В сети появился трейлер нового боевика режиссёра «Пятого элемента»
и «Леона» Люка Бессона
под названием «Анна»
.
Подробности сюжета фильма пока не известны. Однако создатели ленты обещают головокружительный экшн, полный реактивной энергии и ошеломительных поворотов, который расскажет историю Анны, чья несравненная красота скрывает поразительную мощь и смертоносный талант опаснейшего наемного убийцы в мире.
Главные роли в картине исполнили Саша Лусс
, Хелен Миррен
, Люк Эванс
, Киллиан Мёрфи
, Александр Петров
, Никита Павленко
, Алексей Маслодудов
и Эрик Годон
.
В российский прокат «Анна»
выходит 11 июля 2019 года.