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Павел Лунгин снимет «Красный арсенал» про Таджикистан

12 апреля
2019 год

Новости кино >>
12 апреля 2019
Новой работой Павла Лунгина станет психологический триллер «Красный арсенал». Режиссёр представил картину в ходе питчинга Фонда кино.

По словам режиссёра, он вернулся к сценарию, который «был написан некоторое время назад, это парафраз моего "Такси-блюза". Картина будет говорить об обществе, которое делится на две половины. Съёмки можно проводить в одной локации, мы могли бы снимать в Дагестане».


Как и «Братство», будущая лента будет основана на реальной истории. На сей раз Лунгин заинтересовался Таджикистаном образца 1992 года, когда советская армия покидала страну. По сюжету солдат-срочник вынужден защищать склад оружия в горах от моджахедов вместе с московским журналистом. В главных ролях режиссёр видит Константина Хабенского и Владимира Вдовиченкова. Бюджет проекта не раскрывается.

В рамках очной защиты проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства (иных компаний), прошедшей в пресс-центре МИА «Россия сегодня», члены Экспертного совета Фонда кино ознакомились с презентациями более 40 кинокомпаний. Итоги станут известны 23 апреля.
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