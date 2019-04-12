Павел Лунгин снимет «Красный арсенал» про Таджикистан

Новой работой Павла Лунгина
станет психологический триллер «Красный арсенал»
. Режиссёр представил картину в ходе питчинга Фонда кино.
По словам режиссёра, он вернулся к сценарию, который «был написан некоторое время назад, это парафраз моего "Такси-блюза". Картина будет говорить об обществе, которое делится на две половины. Съёмки можно проводить в одной локации, мы могли бы снимать в Дагестане».
Как и «Братство»
, будущая лента будет основана на реальной истории. На сей раз Лунгин заинтересовался Таджикистаном образца 1992 года, когда советская армия покидала страну. По сюжету солдат-срочник вынужден защищать склад оружия в горах от моджахедов вместе с московским журналистом. В главных ролях режиссёр видит Константина Хабенского
и Владимира Вдовиченкова
. Бюджет проекта не раскрывается.
В рамках очной защиты проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства (иных компаний), прошедшей в пресс-центре МИА «Россия сегодня», члены Экспертного совета Фонда кино ознакомились с презентациями более 40 кинокомпаний. Итоги станут известны 23 апреля.