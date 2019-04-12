Павел Лунгин снимет «Красный арсенал» про Таджикистан

ревью

В ходе питчинга Фонда кино состоялась презентация нескольких фильмов ужасов и мистических триллеров.

У мелодрамы 90-х «Всё будет хорошо» появится сиквел

За производство ленты отвечают кинокомпания «Среда» и телеканал ТВ-3.

Главная тема

Как построить блестящую карьеру за шесть лет: яркие роли Роберта Паттинсона после «Сумерек»

От парня в лимузине до британца в пустыне, от парня вне закона до мужичка в космосе