Дейзи Ридли обнимает Кэрри Фишер в финале «Звёздных войн»

В сети появился первый трейлер к финальной части третьей трилогии вселенной «Звездных войн» с подзаголовком «Восхождение Скайуокера»
(The Rise of Skywalker). Режиссером научно-фантастического боевика выступил Джей Джей Абрамс
, отвечавший также за седьмой эпизод
.
Легендарная сага, покорившая миллионы поклонников в самых разных странах, возвращается на большие экраны! Девятый эпизод космического эпоса «Звёздные Войны» завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Зрителей ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал.
Главные роли в картине сыграли Дейзи Ридли
, Адам Драйвер
, Джон Бойега
, Лупита Нионго
, Оскар Айзек
, Энтони Дэниэлс
, Марк Хэмилл
, Кэрри Фишер
, Донал Глисон
, Ричард И Грант
, Кери Расселл
, Мэтт Смит
, Доминик Монаган
, Билли Ди Уильямс
, Грег Гранберг
и другие.
В российский прокат «Звёздные войны: Эпизод IX»
выйдет 19 декабря 2019 года.