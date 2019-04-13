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Дейзи Ридли обнимает Кэрри Фишер в финале «Звёздных войн»

13 апреля
2019 год

Новости кино >>
13 апреля 2019
В сети появился первый трейлер к финальной части третьей трилогии вселенной «Звездных войн» с подзаголовком «Восхождение Скайуокера» (The Rise of Skywalker). Режиссером научно-фантастического боевика выступил Джей Джей Абрамс, отвечавший также за седьмой эпизод.


Легендарная сага, покорившая миллионы поклонников в самых разных странах, возвращается на большие экраны! Девятый эпизод космического эпоса «Звёздные Войны» завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Зрителей ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал.

Дейзи Ридли обнимает Кэрри Фишер в финале «Звёздных войн»

Главные роли в картине сыграли Дейзи Ридли, Адам Драйвер, Джон Бойега, Лупита Нионго, Оскар Айзек, Энтони Дэниэлс, Марк Хэмилл, Кэрри Фишер, Донал Глисон, Ричард И Грант, Кери Расселл, Мэтт Смит, Доминик Монаган, Билли Ди Уильямс, Грег Гранберг и другие.

В российский прокат «Звёздные войны: Эпизод IX» выйдет 19 декабря 2019 года.
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Дейзи Ридли обнимает Кэрри Фишер в финале «Звёздных войн» фотографии
Дейзи Ридли обнимает Кэрри Фишер в финале «Звёздных войн» фотографии
Дейзи Ридли обнимает Кэрри Фишер в финале «Звёздных войн» фотографии
Дейзи Ридли обнимает Кэрри Фишер в финале «Звёздных войн» фотографии
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