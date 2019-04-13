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«Братство» Павла Лунгина выйдет в прокат, но не в День Победы

13 апреля
2019 год

Новости кино >>
13 апреля 2019
Министр культуры РФ Владимир Мединский попросил режиссера Павла Лунгина «не привязывать премьеру фильма «Братство» ко Дню Победы и подобрать дату начала проката, которая не вызовет общественных споров», сообщается на официальном сайте ведомства, где накануне прошло общественное обсуждение картины.

«Братство» Павла Лунгина выйдет в прокат, но не в День Победы
фото: "Братство"

В конце марта с критикой в адрес фильма обрушился сенатор Игорь Морозов, по словам которого лента «вызвал неоднозначную реакцию в афганском сообществе». Однако 8 апреля, как сообщала директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова, картине было выдано прокатное удостоверение на 9 мая.. Тем не менее в решение ведомства вмешалась Государственная Дума РФ. Результатом чего и стало общественное обсуждение картина.

«Фильм выйдет в прокат, никаких законных оснований для его «запрета» не существует. Премьеру не будем привязывать ко Дню Победы, этим мы снимем общественное напряжение. Павел Семенович Лунгин подберет дату, которая не вызовет споров ни до, ни после – это будет на пользу и коммерческому прокату, и взвешенному диалогу со зрителем», – отметил Мединский.

Зампредседателя Комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Игорь Морозов назвал решение ведомства разумным.

Сам Павел Лунгин заявил, что картина является «прежде всего, антивоенным фильмом», но согласился с переносом релиза.

«Действительно, видимо, это волнует многих людей, особенно, афганцев. Думаю, можно выпустить фильм 10-12 мая. Для меня важно отстоять этот фильм, который я пытался сделать честным, сделать для молодежи, чтобы они узнавали себя в этих характерах, в этих мальчишках, которые потеряны на войне», – добавил Лунгин.

Также во время общественного обсуждения выяснилось, что прошел закрытый показ фильма для «300 человек в возрасте от 18 до 40 лет». По итогам просмотра социологи ВЦИОМ провели опрос и выяснили, что « молодые люди воспринимают кинокартину скорее позитивно»: 30% картина понравилась, 61% – «скорее понравилась». При этом 43% зрителей испытали «интерес», 29% - «ужас», 27% - «гордость», 20% - «надежду». Безразличными фильм оставил только 1,4% аудитории, 6,9% испытали «недоверие», а 3,5% - «раздражение». Спрашивали зрителей и о соответствии событий фильма действительности. Полностью соответствующим его назвали 20% опрошенных, «43% осознают, что фильм частично соответствует реально происходящим событиям, а частично является вымыслом авторов фильма. 13,9% не смогли ответить на этот вопрос, отметив, что мало знают о событиях в Афганистане».

«Братство» рассказывает о событиях 1988 года, за несколько недель до вывода советских войск из Афганистана. Командование 108-й мотострелковой дивизии планирует отход через перевал Саланг, подконтрольный группировке моджахедов Инженера Хошема. Разведка пытается договориться о перемирии с душманами, но дело осложняется тем, что в плен к Хошему попадает советский военный пилот. Начинается сложная игра, в которой переплетаются противоположные интересы множества самых разных людей: штабистов, исламистов, спецназа, разведки, чиновников из афганского правительства, сотрудников советских спецслужб, таджиков и пуштунов. А в самом центре этого водоворота оказываются солдаты разведроты, для которых важнее любых политических соображений остается правило «не бросать своих». Новый фильм Павла Лунгина рисует максимально правдивую картину событий тридцатилетней давности, и отчетливо показывает, что на войне – особенно, если эта война вот-вот закончится – никогда ничего не идёт по плану.
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