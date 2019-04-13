«Спящих» Юрия Быкова покажет Amazon Prime

После завершения работы международного рынка аудиовизуального контента MipTV компания Art Pictures объявила о сделке с американским онлайн-гигантом. Cтриминговый видеосервис Amazon Prime Video приобрел права на российский многосерийный фильм «Спящие
», сообщает пресс-служба компании «Экспоконтент», занимающейся продвижение российских проектов на международных площадках.
Первый сезон шпионского триллера «Спящие» о противостоянии ФСБ и ЦРУ выходил в эфир Первого канала в 2017 году. Режиссером выступил Юрий Быков
, который после масштабной критики сериала в интернете, объявил о завершении своей карьеры
. Сценарий сериала написан Сергеем Минаевым
, продюсерами проекта выступили Фёдор Бондарчук
, Вячеслав Муругов
и Елена Лапина
. Второй сезон
снимал режиссер Сергей Арланов
. Главные роли исполняют Игорь Петренко
, Дмитрий Ульянов
, Наталья Рогожкина
и другие.
В компании Art Pictures также сообщили, что сейчас готовится к заключению сделка по продаже «Спящих» на территорию Бывшей Югославии.