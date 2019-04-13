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«Спящих» Юрия Быкова покажет Amazon Prime

13 апреля
2019 год

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13 апреля 2019
После завершения работы международного рынка аудиовизуального контента MipTV компания Art Pictures объявила о сделке с американским онлайн-гигантом. Cтриминговый видеосервис Amazon Prime Video приобрел права на российский многосерийный фильм «Спящие», сообщает пресс-служба компании «Экспоконтент», занимающейся продвижение российских проектов на международных площадках.

«Спящих» Юрия Быкова покажет Amazon Prime

Первый сезон шпионского триллера «Спящие» о противостоянии ФСБ и ЦРУ выходил в эфир Первого канала в 2017 году. Режиссером выступил Юрий Быков, который после масштабной критики сериала в интернете, объявил о завершении своей карьеры. Сценарий сериала написан Сергеем Минаевым, продюсерами проекта выступили Фёдор Бондарчук, Вячеслав Муругов и Елена Лапина. Второй сезон снимал режиссер Сергей Арланов. Главные роли исполняют Игорь Петренко, Дмитрий Ульянов, Наталья Рогожкина и другие.

В компании Art Pictures также сообщили, что сейчас готовится к заключению сделка по продаже «Спящих» на территорию Бывшей Югославии.
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