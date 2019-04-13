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Начались съемки фильма «Доктор Лиза»

13 апреля
2019 год

Новости кино >>
13 апреля 2019
В Москве начались съемки художественного фильма «Доктор Лиза», сообщила режиссер картины Оксана Карас. Главную роль в ленте играет Чулпан Хаматова.

Начались съемки фильма «Доктор Лиза»
фото: www.facebook.com/oksana.karas.1

Производство фильма осуществляется «Киностудией КИТ» и Продюсерским центром «Иван». Авторами сценария ленты выступили Алексей Илюшкин, Наталья Кудряшова, Алена Санько и сама Оксана Карас, известная по фильмам «Хороший мальчик», «У ангела ангина» и «Выше неба», который только готовится к выходу в прокат.

В центре картины – один день из жизни Елизаветы Глинки, которая готовится отпраздновать 30-летие брака с мужем, но приходит на работу в свой Фонд, где начинается череда ежедневных дел. Помимо Чулпан Хаматовой в ленте играют Андрей Бурковский, Анджей Хыра, Филипп Авдеев, Татьяна Догилева, Сергей Фролов, Евгений Писарев, Алексей Агранович, Сергей Сосновский, Юлия Ауг, Тимофей Трибунцев, Алексей Вертков, Елена Коренева, Мария Крылова и Константин Хабенский.

Правозащитница, врача и общественный деятель Елизавета Глинка, погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе. Доктор Лиза сопровождала в Сирию партию лекарств для университетского госпиталя Тишрин в Латакии.
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