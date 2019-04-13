Начались съемки фильма «Доктор Лиза»

В Москве начались съемки художественного фильма «
Доктор Лиза
», сообщила режиссер картины
Оксана Карас
. Главную роль в ленте играет
Чулпан Хаматова
.
фото: www.facebook.com/oksana.karas.1
Производство фильма осуществляется «Киностудией КИТ» и Продюсерским центром «Иван». Авторами сценария ленты выступили
Алексей Илюшкин
,
Наталья Кудряшова
,
Алена Санько
и сама Оксана Карас, известная по фильмам «
Хороший мальчик
», «
У ангела ангина
» и «
Выше неба
», который
только готовится к выходу в прокат
.
В центре картины – один день из жизни Елизаветы Глинки, которая готовится отпраздновать 30-летие брака с мужем, но приходит на работу в свой Фонд, где начинается череда ежедневных дел. Помимо Чулпан Хаматовой в ленте играют
Андрей Бурковский
,
Анджей Хыра
,
Филипп Авдеев
,
Татьяна Догилева
,
Сергей Фролов
,
Евгений Писарев
,
Алексей Агранович
,
Сергей Сосновский
,
Юлия Ауг
,
Тимофей Трибунцев
,
Алексей Вертков
,
Елена Коренева
,
Мария Крылова
и
Константин Хабенский
.
Правозащитница, врача и общественный деятель Елизавета Глинка, погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе. Доктор Лиза сопровождала в Сирию партию лекарств для университетского госпиталя Тишрин в Латакии.