Создатели фильма «Человек, который удивил всех» станут кураторами киношколы «Содружество»

ревью

Четвертый сезон киношколы молодых кинематографистов пройдет с 14 по 20 мая в Батуми.

Фестивальная колонка

Российская эпидемия, израильский юмор и австралийский апокалипсис: 10 лучших сериалов CanneSeries

Пять длинных и пять коротких проектов, представленных в Каннах и имеющих шансы покорить зрителей со всего мира