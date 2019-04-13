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Создатели фильма «Человек, который удивил всех» станут кураторами киношколы «Содружество»

13 апреля
2019 год

Новости кино >>
13 апреля 2019
Четвертый сезон Международной киношколы молодых кинематографистов СНГ «Содружество», организованный при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС), пройдет с 14 по 20 мая в Батуми, сообщают организаторы киношколы.

Создатели фильма «Человек, который удивил всех» станут кураторами киношколы «Содружество»
фото: www.facebook.com/filmschoolAlliance/

В этом году кураторами молодых кинематографистов выступят режиссеры фильма «Человек, который удивил всех» Наташа Меркулова и Алексей Чупов, режиссер, актриса, лауреат Венецианского кинофестиваля Наталья Кудряшова и режиссер Иван И. Твердовский. Мастер-классы для участников киношколы проведут актер и музыкант Рома Зверь, режиссер фильма «Глубокие реки» Владимир Битоков и режиссер Алексей Федорченко.

В рамках работы школы состоится конкурс короткометражных фильмов из стран постсоветского пространства, съемки экспериментального альманаха с участием интернациональной команды, внеконкурсные показы, обсуждения фильмов, мастер-классы и круглый стол по проблемам кино-сотрудничества. Участниками мероприятия станут кинематографисты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Эстонии (всего 14 стран).

В конкурсной программе примут участие 26 короткометражных фильмов. Их будет оценивать международное жюри критиков, куда вошли Эмиль Джумабаев (Кыргызстан), Александр Гусев (Украина), Инна Безирганова (Грузия), куратор короткометражного конкурса фестиваля «Листопад» Николай Лавренюк (Беларусь), редактор сайта «Искусство кино» Евгений Майзель (Россия), киновед Дмитрий Савельев (Россия) и главный редактор сайта Кино-театр.ру Жан Просянов (Россия).
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Жан Просянов
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Роман БилыкВладимир БитоковНаталья КудряшоваНаталья МеркуловаИван Твердовский (II)Алексей ФедорченкоАлексей Чупов
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Глубокие рекиЧеловек, который удивил всех

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