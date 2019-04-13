Создатели фильма «Человек, который удивил всех» станут кураторами киношколы «Содружество»

Четвертый сезон Международной киношколы молодых кинематографистов СНГ «Содружество», организованный при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС), пройдет с 14 по 20 мая в Батуми, сообщают организаторы киношколы.
В рамках работы школы состоится конкурс короткометражных фильмов из стран постсоветского пространства, съемки экспериментального альманаха с участием интернациональной команды, внеконкурсные показы, обсуждения фильмов, мастер-классы и круглый стол по проблемам кино-сотрудничества. Участниками мероприятия станут кинематографисты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Эстонии (всего 14 стран).
В конкурсной программе примут участие 26 короткометражных фильмов. Их будет оценивать международное жюри критиков, куда вошли Эмиль Джумабаев (Кыргызстан), Александр Гусев (Украина), Инна Безирганова (Грузия), куратор короткометражного конкурса фестиваля «Листопад» Николай Лавренюк (Беларусь), редактор сайта «Искусство кино» Евгений Майзель (Россия), киновед Дмитрий Савельев (Россия) и главный редактор сайта Кино-театр.ру Жан Просянов (Россия).