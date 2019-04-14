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Эми Адамс и Гленн Клоуз сыграют в новом фильме Рона Ховарда

14 апреля
2019 год

Новости кино >>
14 апреля 2019
У экранизации мемуаров Дж.Д.Вэнса «Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis», за которую для стриминг-сервиса Netflix взялся режиссер «Игр разума» и «Кода да Винчи» Рон Ховард, серьезное актерское пополнение. К проекту присоединились чемпионки по количеству номинаций (но не побед) на премию «Оскар» Эми Адамс и Гленн Клоуз, сообщает The Hollywood reporter.

Эми Адамс и Гленн Клоуз сыграют в новом фильме Рона Ховарда

Книга Дж.Д.Вэнса в 2016 году входила в десятку самых продаваемых книг на Amazon была бестселлером The Hew York Times. В ней он рассказывает историю своей семьи, живущей в штате Кентуккии, в горах Аппалачи и вписывает личную историю в социально-экономический и культурный контекст развития страны.

Адамс сыграет мать главного героя, а Клоуз – бабушку. И не исключено, что именно эти роли наконец принесут актрисам «Оскар».

Рон Ховард – один из продюсеров и режиссер проекта, для киноэкрана книгу адаптировала сценаристка Ванесса Тейлор, работавшая над «Формой воды» и «Игрой престолов». Производство планируется начать уже в этом году.
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