Эми Адамс и Гленн Клоуз сыграют в новом фильме Рона Ховарда

У экранизации мемуаров Дж.Д.Вэнса «Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis», за которую для стриминг-сервиса Netflix взялся режиссер « Игр разума » и « Кода да Винчи Рон Ховард , серьезное актерское пополнение. К проекту присоединились чемпионки по количеству номинаций (но не побед) на премию «Оскар» Эми Адамс Гленн Клоуз , сообщает The Hollywood reporter Книга Дж.Д.Вэнса в 2016 году входила в десятку самых продаваемых книг на Amazon была бестселлером The Hew York Times. В ней он рассказывает историю своей семьи, живущей в штате Кентуккии, в горах Аппалачи и вписывает личную историю в социально-экономический и культурный контекст развития страны.Адамс сыграет мать главного героя, а Клоуз – бабушку. И не исключено, что именно эти роли наконец принесут актрисам «Оскар».Рон Ховард – один из продюсеров и режиссер проекта, для киноэкрана книгу адаптировала сценаристка, работавшая над « Формой воды » и « Игрой престолов ». Производство планируется начать уже в этом году.