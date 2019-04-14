Джейк Джилленхол впервые сыграет в сериале

Актер Джейк Джилленхол впервые сыграет главную роль в мини-сериале HBO, который будет экранизацией книги Lake Success («Озеро успеха») американского писателя русского происхождения Гари Штейнгарта, сообщает Variety.
фото: "Бархатная бензопила"
Книга Штейнгарта рассказывает об успешном управляющем хедж-фондами Барри Коэне, который, устав от всего, бежит из Нью-Йорка вместе со своей давней возлюбленной на поиски тихой и беззаботной жизни. Оставив свою жену в одиночку бороться со всеми проблемами, которые возникают у американцев «первого поколения». Роль Коэна и исполнит Джейк Джилленхол, который также выступит исполнительным продюсером сериала.
Над сценарием будет работать сам Штейнгарт. Он же станет и одним из шоураннеров проекта. Гарри Штейнгарт родился в 1972 году в Ленинграде, а в возрасте семи лет вместе с родителями эмигрировал в США. Его прославили романы «Приключения русского дебютанта», «Абсурдистан» и «Супергрустная история настоящей любви».