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Джейк Джилленхол впервые сыграет в сериале

14 апреля
2019 год

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14 апреля 2019
Актер Джейк Джилленхол впервые сыграет главную роль в мини-сериале HBO, который будет экранизацией книги Lake Success («Озеро успеха») американского писателя русского происхождения Гари Штейнгарта, сообщает Variety.

Джейк Джилленхол впервые сыграет в сериале
фото: "Бархатная бензопила"

Книга Штейнгарта рассказывает об успешном управляющем хедж-фондами Барри Коэне, который, устав от всего, бежит из Нью-Йорка вместе со своей давней возлюбленной на поиски тихой и беззаботной жизни. Оставив свою жену в одиночку бороться со всеми проблемами, которые возникают у американцев «первого поколения». Роль Коэна и исполнит Джейк Джилленхол, который также выступит исполнительным продюсером сериала.

Над сценарием будет работать сам Штейнгарт. Он же станет и одним из шоураннеров проекта. Гарри Штейнгарт родился в 1972 году в Ленинграде, а в возрасте семи лет вместе с родителями эмигрировал в США. Его прославили романы «Приключения русского дебютанта», «Абсурдистан» и «Супергрустная история настоящей любви».
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