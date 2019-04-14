Продолжение мультфильма «Зверопой» выйдет летом 2021 года

Компании Universal Pictures и Illumination перенесли релиз продолжения мультфильма «Зверопой
» с рождественских праздников 2020 года на лето 2021-го, сообщает The Hollywood reporter
.
По словам представителей компаний, работа над сиквелом заняла чуть больше времени, чем планировалось изначально. Новая дата релиза – 2 июля 2021 года.
Но рождественские каникулы 2020-го без анимации не останутся – дату «Зверопоя 2
» занял сиквел
мультфильма «Семейка Крудс
» от Dreamworks, который изначально был заявлен на сентябрь 2020 года. Теперь анимационная лента выйдет 23 декабря 2020-го.
Анимационный комедийный мюзикл «Зверопой», созданный студией Illumination, рассказывает о шоу, куда приходят животные в надежде обрести славу, как люди участвуют в шоу, подобных «Голосу». Мультфильм выходил в прокат в 2016 году и собрал в мире более 630 млн долларов.