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Продолжение мультфильма «Зверопой» выйдет летом 2021 года

14 апреля
2019 год

Новости кино >>
14 апреля 2019
Компании Universal Pictures и Illumination перенесли релиз продолжения мультфильма «Зверопой» с рождественских праздников 2020 года на лето 2021-го, сообщает The Hollywood reporter.

Продолжение мультфильма «Зверопой» выйдет летом 2021 года

По словам представителей компаний, работа над сиквелом заняла чуть больше времени, чем планировалось изначально. Новая дата релиза – 2 июля 2021 года.

Но рождественские каникулы 2020-го без анимации не останутся – дату «Зверопоя 2» занял сиквел мультфильма «Семейка Крудс» от Dreamworks, который изначально был заявлен на сентябрь 2020 года. Теперь анимационная лента выйдет 23 декабря 2020-го.

Анимационный комедийный мюзикл «Зверопой», созданный студией Illumination, рассказывает о шоу, куда приходят животные в надежде обрести славу, как люди участвуют в шоу, подобных «Голосу». Мультфильм выходил в прокат в 2016 году и собрал в мире более 630 млн долларов.
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