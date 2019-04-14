Создатели «Домашнего ареста» и «Обычной женщины» помогут написать сценарий сериала

Кино.Платформа Potential
объявляет набор на учебный курс «Звоните сценаристу!», посвященный созданию сценариев сериалов. Занятия начнутся 18 апреля и будут проходить в Санкт-Петербурге, в лектории Кино.Платформы Potential. В числе преподавателей – известные российские сценаристы, редакторы и продюсеры, работавшие над проектами «Гоголь
», «Обычная женщина
», «Звоните ДиКаприо!
», «Домашний арест
», «Улица
» и другими.
Курс ориентирован на тех, кто хочет разобраться в том, что такое современные сериалы, в чем особенности их драматургии, а также узнать о законах, по которым живет сериальная индустрия сегодня, и главное – начать писать собственные сценарии.
«Совсем скоро Продюсерский центр Potential запускает несколько сценарных конкурсов по сериалам. Мы будем отбирать проекты для крупных российских кино- и телекомпаний. Поэтому очень надеемся, что курс будет полезен участникам наших отборов, но также и всем, кто хочет начать заниматься сериалами или получить новые знания и улучшить свои навыки
», – говорит креативный продюсер Кино.Платформы Potential Ирина Обидова
.
Программа рассчитана на 12 занятий и предусматривает, помимо лекций, практические задания и финальную защиту проектов. Персональный итог для каждого студента – синопсис и поэпизодный план собственного сериала.
Регистрация на курс осуществляется по ссылке
.