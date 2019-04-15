Найден сценарист для продолжения «Tomb Raider: Лара Крофт»

Продолжение фильма «Tomb Raider: Лара Крофт
» с Алисией Викандер
в главной роли официально в разработке. Для сиквела уже найден автор, сообщает The Hollywood reporter.
Сценарий напишет Эми Джамп
, постоянный соавтор режиссера Бена Уитли
. На ее счету, в частности, его недавние работы – драматический триллер «Высотка
» и комедийный боевик «Перестрелка
».
Продюсировать продолжение вновь будет британская компания GK films.
Первый фильм «Tomb Raider: Лара Крофт», ставший перезагрузки кинофраншизы о популярной героине компьютерных игр, выходил в марте 2018 года. Тогда большие споры вызвала исполнительница главной роли Алисия Викандер, разделившая фанатов компьютерной серии на два лагеря – ярых противников нынешнего кинообраза Лары Крофт, обвинявших актрису в недостаточной сексуальности для этой роли, и сторонников, отмечающих соответствие нового образа игре 2013 года, перезагрузившей серию. Несмотря на критику новая «Лара Крофт» при производственном бюджете 94 млн долларов собрала в мировом прокате почти 275 млн.