Найден сценарист для продолжения «Tomb Raider: Лара Крофт»

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Кино.Платформа Potential запускает сценарный курс по сериалам.

Создатели «Домашнего ареста» и «Обычной женщины» помогут написать сценарий сериала

Ангелина Никонова начала съемки нового фильма

14 апреля

Продолжение мультфильма «Зверопой» выйдет летом 2021 года

А мультфильм «Семейка Крудс 2» появится в кинотеатрах в рождество 2020-го.