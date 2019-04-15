Алексей Морозов стал «Опекуном»

Телеканал «Украина» начал работу над четырехсерийной картиной «Опекун» с Алексеем Морозовым в главной роли. Его герой – закоренелый холостяк Алексей Фролов, которому предстоит взять опеку над совершенно незнакомым ребенком, сообщает пресс-служба канала.
фото: Телеканал "Украина"
Алексей – ведущий специалист частной стоматологической клиники. Ни одна женщина в его жизни надолго не задерживается. Однажды, возвращаясь с работы домой, он случайно сбивает на дороге известную ведущую и любимицу зрителей Анну Михееву (Даша Трегубова). Женщина находится в больнице в коме и неизвестно, останется ли в живых. И хотя Фролов не виноват, вся его жизнь превращается в кошмар – журналисты снимают разоблачительные репортажи, коллеги по работе осуждают.
На одну из передач, посвященную трагедии, приводят сына Анны, Димку (Максим Костюнин). Мальчика были вынуждены поместить в детский дом, ведь не нашлось никого, кто бы смог взять его в семью, пока мама в больнице. Фролов обещает помогать Димке и держит слово – уже на следующий день открывает на его имя счет, а спустя время принимает непростое для себя решение – стать опекуном мальчика.
Появление в холостяцкой берлоге Димки рушит привычный уклад жизни Фролова, зато со стороны его поступок выглядит благородно. Но как выстроить искренние отношения, если ребенок винит тебя в том, что случилось с мамой? И как потом, став ему другом и опорой, отдать мальчика отцу, которому тот совсем не нужен?
«Двигатель действия нашего фильма – это взаимоотношения мужчин: взрослого и маленького. Это достаточно непривычно для формата мелодрамы, но очень любопытно. На протяжении четырех серий прослеживается хорошая динамика и сюжета, и развития персонажей. Мне очень нравится, что сценарий не прямолинейный, что есть вторые и третьи планы. Я снимаю актерское кино и очень надеюсь, что зрителям будет интересно наблюдать за существованием актера в кадре, независимо от того, главная у него роль или второстепенная», – говорит режиссер Сергей Борчуков.