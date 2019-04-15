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Первый фильм, поддержанный фондом Абрамовича, выйдет в прокат осенью

15 апреля
2019 год

Новости кино >>
15 апреля 2019
Компания «Каропрокат» 10 октября этого года выпустит в кинотеатрах новый фильм Анны Меликян «Фея» с Константином Хабенским в главной роли. Об этом представители компании и режиссер рассказали на 108-м Российском кинорынке, который проходит в Москве.

Первый фильм, поддержанный фондом Абрамовича, выйдет в прокат осенью

«Формат фильма мы определили как фантастическая драма с элементами триллера», – отметила Меликян.

Герой Константина Хабенского – владелец империи компьютерных игр, который благодаря сеансам регрессивного гипноза погружается в транс и попадает в свои прошлые жизни. Полученная информация, а главное – встреча со странной девушкой (Екатерина Агеева) – существенно меняют его жизнь.

Меликян также отметила, что в картине создан виртуальный мир, в основе которой лежит игра «Ведьмак». С этим виртуальным миром связана еще одна сюжетная линия «Феи», в которой «кучка молодых ребят выходит на улицы и совершают акты насилия, пытаясь подражать играм». С этим злом также столкнется герой Константина Хабенского.

Фильм «Фея» в 2017 году получил государственную финансовую поддержку Министерства культуры РФ, а в уже в этом стал первым проектом, который поддержал созданный Романом Абрамовичем фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм». Заявленный на питчинге Минкультуры производственный бюджет ленты составил 124 млн рублей.
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