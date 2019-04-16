Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Российская адаптация корейского детектива «Подсудимый» выйдет 22 апреля

16 апреля
2019 год

Новости кино >>
16 апреля 2019
Премьера российской адаптации популярного корейского детектива «Подсудимый» состоится 22 апреля в эфире канала НТВ. Главные роли в отечественной версии исполнили Дмитрий Паламарчук и Пётр Рыков, сообщает пресс-служба НТВ.

Российская адаптация корейского детектива «Подсудимый» выйдет 22 апреля
фото: Пресс-служба канала НТВ

В центре сюжета российской версии – следователь СК Андрей Климов (Паламарчук). Он отказывается от выгодных вакансий в частных компаниях и от продвижения по карьерной лестнице, так как считает главной целью не рутинную «бумажную» работу в качестве коррумпированного чиновника, а разоблачение преступников вне зависимости от их финансового положения и статуса в обществе.

История начинается с того, что Климов задерживает криминального авторитета Сорокина (Андрей Терентьев), а вечером того же дня празднует с семьёй день рождения любимой дочери. Заснув у себя дома, Климов просыпается в тюремной камере среди заключённых. Как он там оказался и почему, он не помнит. Между последними воспоминаниями и этим днём прошло четыре месяца, которые полностью стёрты из его памяти. Единственное, что помнит Климов – это то, что он приступил к расследованию дела о гибели президента солидной компании Алексея Нестерова (Рыков), в убийстве которого подозревал его брата-близнеца Дмитрия.

«Мы не стали делать покадровую адаптацию, хотя некоторые сцены снимали близко к оригиналу. В данном случае доскональное слепое следование было бы неуместно: в менталитете корейцев и россиян большая разница. В корейской версии главный герой, прокурор, рыдает почти весь сериал. Наш зритель сложно бы отнёсся к подобному поведению главного персонажа. Их героя мы воспринимаем нормально, потому что это Корея, и там такое возможно. Но мы же живём в России и хорошо знаем про то, как и что происходит у нас» , – отметил режиссер Максим Бриус.
версия для печати
Поиск по меткам
Российские сериалы
персоны
Максим БриусДмитрий ПаламарчукПётр РыковАндрей Терентьев
фильмы
Подсудимый

фотографии >>
Российская адаптация корейского детектива «Подсудимый» выйдет 22 апреля фотографии
Российская адаптация корейского детектива «Подсудимый» выйдет 22 апреля фотографии
Российская адаптация корейского детектива «Подсудимый» выйдет 22 апреля фотографии
Российская адаптация корейского детектива «Подсудимый» выйдет 22 апреля фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Николай Акимов
Борис Борисов
Иван Бортник
Рамаз Гиоргобиани
Сулев Луйк
Николай Мерзликин
Сергей Никоненко
Евгений Самойлов
Александр Семчев
Иван Ургант
Эллен Баркин
Пётр Гонсовский
Борис Дворник
Мартин Лоуренс
Питер Устинов
Клер Фой
Чарльз Спенсер Чаплин
все родившиеся 16 апреля >>

Афиша кино >>

Нуреев. Белый ворон
биография, драма
Великобритания, Франция, 2018
Гоген: В поисках утраченного рая
биография, исторический фильм
Италия, 2019
Код Красный
биография, драма, триллер
Великобритания, 2019
Миллиард
боевик, комедия
Россия, 2019
Ограбление по Фрейду
боевик, криминальный фильм, триллер
Венгрия, 2018
После
мелодрама, экранизация, эротика
США, 2019
Проклятие плачущей
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Пушистый шпион
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Германия, 2018
Апокалипсис сегодня
военный фильм, драма, приключения
США, 1979
Домовой
комедия, семейное кино, фэнтези
Россия, 2019
Белый лебедь
биография, драма, спортивный фильм
Норвегия, 2018
Миа и белый лев
драма, семейное кино, фильм о животных
Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен