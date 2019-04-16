Российская адаптация корейского детектива «Подсудимый» выйдет 22 апреля

Премьера российской адаптации популярного корейского детектива «Подсудимый» состоится 22 апреля в эфире канала НТВ. Главные роли в отечественной версии исполнили Дмитрий Паламарчук и Пётр Рыков, сообщает пресс-служба НТВ.
фото: Пресс-служба канала НТВ
В центре сюжета российской версии – следователь СК Андрей Климов (Паламарчук). Он отказывается от выгодных вакансий в частных компаниях и от продвижения по карьерной лестнице, так как считает главной целью не рутинную «бумажную» работу в качестве коррумпированного чиновника, а разоблачение преступников вне зависимости от их финансового положения и статуса в обществе.
История начинается с того, что Климов задерживает криминального авторитета Сорокина (Андрей Терентьев), а вечером того же дня празднует с семьёй день рождения любимой дочери. Заснув у себя дома, Климов просыпается в тюремной камере среди заключённых. Как он там оказался и почему, он не помнит. Между последними воспоминаниями и этим днём прошло четыре месяца, которые полностью стёрты из его памяти. Единственное, что помнит Климов – это то, что он приступил к расследованию дела о гибели президента солидной компании Алексея Нестерова (Рыков), в убийстве которого подозревал его брата-близнеца Дмитрия.
«Мы не стали делать покадровую адаптацию, хотя некоторые сцены снимали близко к оригиналу. В данном случае доскональное слепое следование было бы неуместно: в менталитете корейцев и россиян большая разница. В корейской версии главный герой, прокурор, рыдает почти весь сериал. Наш зритель сложно бы отнёсся к подобному поведению главного персонажа. Их героя мы воспринимаем нормально, потому что это Корея, и там такое возможно. Но мы же живём в России и хорошо знаем про то, как и что происходит у нас» , – отметил режиссер Максим Бриус.