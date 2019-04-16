«Белый квадрат» за вклад в операторское искусство получит Игорь Клебанов

Лауреатом премии «Белый квадрат» «За вклад в операторское искусство» имени
Сергея Урусевского
назван заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РФ
Игорь Клебанов
, снявший такие фильмы, как «
ТАСС уполномочен заявить...
», «
Мытарь
», «
Научная секция пилотов
», «
Водитель для Веры
», «
Холодное танго
» и многие другие, сообщает пресс-служба премии.
фото: "Белый квадрат"-2018/Пресс-служба премии
Награду передадут оператору на ХV церемонии вручения премии операторского искусства, которая состоится 19 апреля 2019 года в Московском государственном академическом театре «Русская песня».
Ранее стали известны номинанты на главную российскую премию операторского искусства «
Белый квадрат
» по итогам прошедшего киногода. Это
Игорь Гринякин
за фильм «
Движение вверх
»,
Юрий Клименко
за ленту «
Ван Гоги
»,
Алишер Хамидходжаев
за «
Войну Анны
» и
Владислав Опельянц
сразу за две работы – «
Лето
» и «
Селфи
».
Лучшего оператора назовет жюри под руководством
Владимира Климова
. В состав жюри также вошли операторы
Владимир Башта
и
Шандор Беркеши
, режиссер
Алексей Мизгирев
, художник-постановщик
Павел Новиков
, театральный художник Мария Трегубова и кинокритик Стас Тыркин.
Премия «Белый квадрат» основана Гильдией кинооператоров Союза кинематографистов России в 2004 году при участии Министерства культуры Российской Федерации, Союза кинематографистов России, Российского Фонда Культуры и «Кинокомпании Альянс», при поддержке Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Продюсеры премии –
Анна Михалкова
и
Максим Королев
.