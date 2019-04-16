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«Белый квадрат» за вклад в операторское искусство получит Игорь Клебанов

16 апреля
2019 год

Новости кино >>
16 апреля 2019
Лауреатом премии «Белый квадрат» «За вклад в операторское искусство» имени Сергея Урусевского назван заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РФ Игорь Клебанов, снявший такие фильмы, как «ТАСС уполномочен заявить...», «Мытарь», «Научная секция пилотов», «Водитель для Веры», «Холодное танго» и многие другие, сообщает пресс-служба премии.

«Белый квадрат» за вклад в операторское искусство получит Игорь Клебанов
фото: "Белый квадрат"-2018/Пресс-служба премии

Награду передадут оператору на ХV церемонии вручения премии операторского искусства, которая состоится 19 апреля 2019 года в Московском государственном академическом театре «Русская песня».

Ранее стали известны номинанты на главную российскую премию операторского искусства «Белый квадрат» по итогам прошедшего киногода. Это Игорь Гринякин за фильм «Движение вверх», Юрий Клименко за ленту «Ван Гоги», Алишер Хамидходжаев за «Войну Анны» и Владислав Опельянц сразу за две работы – «Лето» и «Селфи».

Лучшего оператора назовет жюри под руководством Владимира Климова. В состав жюри также вошли операторы Владимир Башта и Шандор Беркеши, режиссер Алексей Мизгирев, художник-постановщик Павел Новиков, театральный художник Мария Трегубова и кинокритик Стас Тыркин.

Премия «Белый квадрат» основана Гильдией кинооператоров Союза кинематографистов России в 2004 году при участии Министерства культуры Российской Федерации, Союза кинематографистов России, Российского Фонда Культуры и «Кинокомпании Альянс», при поддержке Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Продюсеры премии – Анна Михалкова и Максим Королев.
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Владимир БаштаШандор БеркешиИгорь ГринякинИгорь КлебановЮрий КлименкоВладимир КлимовМаксим КоролёвАлексей МизгиревАнна МихалковаПавел Новиков (II)Владислав ОпельянцСергей УрусевскийАлишер Хамидходжаев
фильмы
Ван ГогиВодитель для ВерыВойна АнныДвижение вверхЛетоМытарьНаучная секция пилотовСелфиТАСС уполномочен заявить...Холодное танго

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