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Телеканал «Продвижение» и Кино-театр.ру расскажут о джазе в мировом кино

17 апреля
2019 год

Новости кино >>
17 апреля 2019
Всероссийский телеканал «Продвижение» и сайт Кино-театр.ру запускают познавательно-развлекательный онлайн-проект о джазе в мировом кинематографе Jazz break.

«Мы очень рады дать нашим читателям возможность взглянуть на любимые фильмы с новой, неожиданной стороны. Диалог музыки и кино, джазовая подача, изобретательная импровизация и обаятельный дуэт ведущих – это те факторы, которые делают проект обязательным к просмотру. Здорово, что первыми оценить премьерные выпуски проекта канала «Продвижение» под названием Jazz break сможет аудитория нашего портала», – отмечает главный редактор Кино-театр.ру Жан Просянов.



Цикл программ расскажет интернет-пользователям о месте джаза в истории мирового кинематографа. Jazz break – это специальное понятие в джазовом сленге, обозначающее короткую сольную музыкальную вставку-импровизацию. Оригинальный формат и стильная подача призваны сделать проект доступным и интересным современному зрителю. Авторы цикла смогли подобрать новую форму разговора со зрителем, которая позволяет обратить его внимание не только на советскую, но и мировую классику кинематографа через музыку джаза, сделать акцент на шедеврах кино, не утративших актуальность по сей день.

В каждом выпуске программы Jazz break музыкальную импровизацию на заданную тему будут представлять джазовые исполнители. Ведущие программы – актер театра Романа Виктюка Иван Иванович и актер и кинорежиссер более чем 40 фильмов и телесериалов Владимир V. Виноградов. Двое ведущих, по задумке авторов проекта, демонстрируют диалог двух людей, один из которых глубоко погружен в музыку, историю музыки и кино, а другой просто влюблен в джаз: это, своего рода, «аквалангист», погруженный в тему, и «серфингист», красиво и смело скользящий по поверхности.

Телеканал «Продвижение» и Кино-театр.ру расскажут о джазе в мировом кино

Цикл стартует с рассказа об Эдди Рознере, «белом Армстронге», блестящем импровизаторе, джазовом трубаче. Из выпуска можно будет узнать о непростой судьбе музыканта, чей творческий путь начался в Германии, продолжился в Польше и в итоге привел Эдди Рознера в Советский Союз. Эдди Рознер – создатель такого музыкального стиля, как «советский свинг» и известен российскому зрителю по музыке в фильме Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь».

«Карнавальная ночь» – фильм, который достоин того, чтобы его смотрели, пересматривали, чтобы на нем учились делать новое кино и любить наше кино. Фильм, который позволяет изучить тренды и тенденции в кинематографе, которые закладывались еще в то время, в 50-е. Конечно, данной темой программы мы хотим показать, что нет разорванности, что процесс создания, развития кино – глобальный процесс, тренды во всем мире были одинаковые. На примере взаимоотношений между Луи Армстронгом и Эдди Рознером можно увидеть, что и музыка непрерывно развивалась в единой связи, это тоже единый глобальный процесс. Выбор kino-teatr.ru в качестве партнера проекта Jazz break неслучаен. Сегодня это один из самых системных и самых последовательных интернет-ресурсов, демонстрирующих свою заинтересованность в просветительских проектах, посвященных кинематографу», – говорит генеральный продюсер проекта Jazz break Сергей Деменский.

Телеканал «Продвижение» и Кино-театр.ру расскажут о джазе в мировом кино

Авторы проекта Jazz break расскажут также о картине «В джазе только девушки» и музыке композитора Адолфа Дойча, знаменитых вокальных номерах для Мэрилин Монро. Темами следующих выпусков станут фильмы «Господин оформитель» и произведения Сергея Курехина, а также первая советская музыкальная кинокомедия «Веселые ребята» и джаз-оркестр Леонида Утёсова.

Ближайшие выпуски проекта можно будет найти на главной странице сайта Кино-театр.ру и на YouTube телеканала «Продвижение». Следить за жизнью проекта и узнавать свежие джазовые новости можно на Instagram-странице проекта @_jazzbreak.
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Жан Просянов
персоны
Луис АрмстронгРоман ВиктюкВладимир Виноградов (II)Адолф ДойчИван ИвановичСергей КурёхинМэрилин МонроЭдди РознерЭльдар РязановЛеонид Утёсов
фильмы
В джазе только девушкиВесёлые ребятаГосподин оформительКарнавальная ночь

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Телеканал «Продвижение» и Кино-театр.ру расскажут о джазе в мировом кино фотографии
Телеканал «Продвижение» и Кино-театр.ру расскажут о джазе в мировом кино фотографии
Телеканал «Продвижение» и Кино-театр.ру расскажут о джазе в мировом кино фотографии
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