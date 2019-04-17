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«Дорогой папа» с Вдовиченковым откроет Российские программы ММКФ

17 апреля
2019 год

Новости кино >>
17 апреля 2019
Фильм «Дорогой папа» режиссера Михаила Расходникова с Владимиром Вдовиченковым в главной роли откроет Российские программы 41-го Московского международного кинофестиваля, которые по традиции пройдут в столичном Доме кино, сообщает пресс-служба смотра.

«Дорогой папа» с Вдовиченковым откроет Российские программы ММКФ

В центре картины – владелец ведущей торговой сети Вадим Дюмин (Вдовиченков), который привык добиваться своего любыми способами. Обаяние и продуманный план помогают ему найти китайского инвестора, готового стать партнером в компании Вадима, оформленной когда-то на его маму. Вот только, оказалось, она завещала акции своей внучке, его дочери... Которую Вадим бросил, когда ей было 2 года. Теперь бизнесмену нужно поехать в свой родной город, найти бывшую семью и убедить дочь отказаться от наследства. В прокат фильм выйдет 12 сентября.

Кроме «Дорогого папы» в рамках Российских программ ММКФ покажут фильмы «Сердце мира» Наталии Мещаниновой, «Завод» Юрия Быкова, «Ван Гоги» Сергея Ливнева, «Юморист» Михаила Идова, «Пиковая дама. Зазеркалье» Александра Домогарова-мл., «Подбросы» Ивана И.Твердовского, «Сулейман гора» Елизаветы Стишовой и другие отечественные картины.

Фильмом закрытия станет новая работа режиссера Александра Велединского «В Кейптаунском порту», который выйдет в прокат в августе этого года.
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ММКФММКФ-2019
персоны
Юрий БыковВладимир ВдовиченковАлександр ВелединскийАлександр Домогаров (младший)Михаил ИдовСергей ЛивневНаталия МещаниноваМихаил РасходниковЕлизавета СтишоваИван Твердовский (II)
фильмы
В Кейптаунском портуВан ГогиДорогой папаЗаводПиковая дама. ЗазеркальеПодбросыСердце мираСулейман гораЮморист

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