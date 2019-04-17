«Дорогой папа» с Вдовиченковым откроет Российские программы ММКФ

Фильм «Дорогой папа
» режиссера Михаила Расходникова
с Владимиром Вдовиченковым
в главной роли откроет Российские программы 41-го Московского международного кинофестиваля, которые по традиции пройдут в столичном Доме кино, сообщает пресс-служба смотра.
В центре картины – владелец ведущей торговой сети Вадим Дюмин (Вдовиченков), который привык добиваться своего любыми способами. Обаяние и продуманный план помогают ему найти китайского инвестора, готового стать партнером в компании Вадима, оформленной когда-то на его маму. Вот только, оказалось, она завещала акции своей внучке, его дочери... Которую Вадим бросил, когда ей было 2 года. Теперь бизнесмену нужно поехать в свой родной город, найти бывшую семью и убедить дочь отказаться от наследства. В прокат фильм выйдет 12 сентября.
Кроме «Дорогого папы» в рамках Российских программ ММКФ покажут фильмы «Сердце мира
» Наталии Мещаниновой
, «Завод
» Юрия Быкова
, «Ван Гоги
» Сергея Ливнева
, «Юморист
» Михаила Идова
, «Пиковая дама. Зазеркалье
» Александра Домогарова-мл.
, «Подбросы
» Ивана И.Твердовского
, «Сулейман гора
» Елизаветы Стишовой
и другие отечественные картины.
Фильмом закрытия станет новая работа режиссера Александра Велединского
«В Кейптаунском порту
», который выйдет в прокат в августе этого года.